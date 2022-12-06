長實新加坡豪宅PERFECT TEN獲3項建築及設計大奬

長江實業集團(1113)發展的新加坡物業「PERFECT TEN」，在日前於新加坡舉行的 2022 PropertyGuru亞洲不動產奬(2022 PropertyGuru Asia Property Awards)中獲頒三個獎項，包括年度豪華住宅項目金獎(Best Luxury Condo Development)、年度豪華住宅室內設計金奬(Best Luxury Condo Interior Design)，以及年度豪華住宅建築設計優秀獎(Best Luxury Condo Architectural Design)。
PropertyGuru Asia Property Awards是亞太區內具權威的地產發展業界殊榮。所有得獎者需經由包括業內同行、專業人士和消費者在內的第三方提名，入圍後再由獨立的業界評審團進行評核。
設計理念揉合都會時尚與大自然元素
長實駐新加坡發展部高級策劃經理梁仲平表示，PERFECT TEN是次獲奬，相信揉合都會時尚與大自然元素的設計理念是箇中關鍵。梁仲平指，PERFECT TEN位於新加坡傳統豪宅地段第10郵區，兩沿分别為武吉知馬自然保護區(Bukit Timah Nature Reserve)及著名購物區烏節路(Orchard Road)，設計團隊遂聚焦於這個地利特點，把項目定位為一個具現代建築設計風格，同時又滿溢綠色元素的地標。
物業外觀上，兩幢住宅大樓以人字形排列，既像一對敞開的宏偉大門，亦有助為每個單位製造開揚景觀；三種不同顏色的反光玻璃幕牆隨天氣變化呈現不同面貌。整個項目被茂密的庭院環抱，綠色植物、天然花香及流水裝置把不同的區域串連起來。連結兩幢雙子大樓的頂層空中花園設有按摩池。平台花園50米長的懸臂式無邊際泳池，展現出水天相連的視覺效果。
室內設計豪華格調與便捷功能兼備
PERFECT TEN的室內設計豪華，住客會所內綴以水晶燈、雲石牆壁及由已故著名建築師Zaha Hadid設計的廚房島台，格調高雅。住宅單位內的裝潢採用優質素材，包括雲石地板、Miele廚具及Gaggenau電器、Duravit和Villeroy & Boch 浴室潔具及Hansgrohe配件等，加上引入先進智能家居系統，以高科技打造嶄新居住體驗。
梁仲平稱，PERFECT TEN的發展概念在於結合都會時尚建築設計與大自然閑息氣氛，恰如新加坡這個現代化「花園城市」的縮影，成為住客輕鬆游走於兩種生活節奏的專屬空間。