長實新加坡豪宅PERFECT TEN獲3項建築及設計大奬

PropertyGuru Asia Property Awards是亞太區內具權威的地產發展業界殊榮。所有得獎者需經由包括業內同行、專業人士和消費者在內的第三方提名，入圍後再由獨立的業界評審團進行評核。

設計理念揉合都會時尚與大自然元素

長實駐新加坡發展部高級策劃經理梁仲平表示，PERFECT TEN是次獲奬，相信揉合都會時尚與大自然元素的設計理念是箇中關鍵。梁仲平指，PERFECT TEN位於新加坡傳統豪宅地段第10郵區，兩沿分别為武吉知馬自然保護區(Bukit Timah Nature Reserve)及著名購物區烏節路(Orchard Road)，設計團隊遂聚焦於這個地利特點，把項目定位為一個具現代建築設計風格，同時又滿溢綠色元素的地標。

物業外觀上，兩幢住宅大樓以人字形排列，既像一對敞開的宏偉大門，亦有助為每個單位製造開揚景觀；三種不同顏色的反光玻璃幕牆隨天氣變化呈現不同面貌。整個項目被茂密的庭院環抱，綠色植物、天然花香及流水裝置把不同的區域串連起來。連結兩幢雙子大樓的頂層空中花園設有按摩池。平台花園50米長的懸臂式無邊際泳池，展現出水天相連的視覺效果。