長實新盤｜油塘親海駅II開價 平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(3日)公布首張價單，這個市區焦點全新盤，涉及132伙，開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來折實平均呎價最平全新盤。
親海駅II開價｜趙國雄：首批「平爆」價
對於以低價推出首批單位，執行董事趙國雄形容屬「平爆」價，稱發展商希望幫助市民上車，「不用賺到盡」，而項目名稱有「駅」字，意指上車或轉車，解決市民的居住問題。
「親海駅II」首批涉及22伙開放式、43伙一房、52伙兩房，以及15伙三房，實用面積介乎210至718方呎，以定價計，市值逾9億元。價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，呎價介乎16,394元至20,008元。單位折實售價則由290萬至1,114.3萬元，折實呎價介乎13,443元至16,407元。
親海駅II開價｜入場單位210呎開放式戶
入場單位為第2A座1樓K室，實用面積210方呎，開放式間隔，以最高折扣率18%計算，折實售價290萬元，呎價13,810元。
一房入場單位為第2A座1樓J室，實用面積272方呎，以最高折扣率18%計算，折實售價377.2萬元，呎價13,868元。至於兩房入場單位為第2A座1樓B室，實用面積449方呎，折實售價603.6萬元，呎價13,443元。
親海駅II開價｜三房設「呼吸Plan」 首年每月利息供款7778元
發展商提供「三房1．2．3換樓付款計劃」，營業部首席經理郭子威表示，以第2A座9樓A室為例，實用面積718方呎，價單定價1,280.3萬元，扣除最高19%折扣，折實售價1,037萬元，呎價14,443元。買家先付10%首期、即103.7萬元，承造九成按揭，即樓價93.33萬元，年期為3年，首年年利率為定息1厘計算，首年利息總供款93,330元，首年每月利息供款即7,778元。
親海駅II開價｜周六收票及開放示位
營業經理陳詠慈指，項目周六(5日)起接受認購登記，並同步對外開放示範單位，料月內進行首輪銷售。
親海駅II開價｜較區內上一個新盤低開16%
翻查資料，由中國海外(688)發展、「港人港地」私人住宅項目啟德1號(I)於2016年8月首推110伙折實平均呎價14,472元。
油塘對上一個開價新盤為保利置業(119)及尚嘉控股合作的「朗譽」，去年11月首推128伙，開放式戶入場費413.95萬元，折實平均呎價約17,938元，即「親海駅II」首批低開約16%。至於同區樓齡較新的二手屋苑呎價，則介乎1.5萬至1.9萬元水平。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。