長實新盤｜油塘親海駅II開價 平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(3日)公布首張價單，這個市區焦點全新盤，涉及132伙，開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來折實平均呎價最平全新盤。

親海駅II開價｜趙國雄：首批「平爆」價

對於以低價推出首批單位，執行董事趙國雄形容屬「平爆」價，稱發展商希望幫助市民上車，「不用賺到盡」，而項目名稱有「駅」字，意指上車或轉車，解決市民的居住問題。

「親海駅II」首批涉及22伙開放式、43伙一房、52伙兩房，以及15伙三房，實用面積介乎210至718方呎，以定價計，市值逾9億元。價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，呎價介乎16,394元至20,008元。單位折實售價則由290萬至1,114.3萬元，折實呎價介乎13,443元至16,407元。

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