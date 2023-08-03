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2023-08-03 23:39:58

長實新盤｜油塘親海駅II開價 平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平

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新盤開價｜親海駅II平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平

新盤開價｜親海駅II平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平 (蘇文傑攝)

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」今日(3日)公布首張價單，這個市區焦點全新盤，涉及132伙，開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，折實售價由290萬元起，折實平均呎價14,997元，屬九龍區近7年來折實平均呎價最平全新盤。

親海駅II開價｜趙國雄：首批「平爆」價

對於以低價推出首批單位，執行董事趙國雄形容屬「平爆」價，稱發展商希望幫助市民上車，「不用賺到盡」，而項目名稱有「駅」字，意指上車或轉車，解決市民的居住問題。

「親海駅II」首批涉及22伙開放式、43伙一房、52伙兩房，以及15伙三房，實用面積介乎210至718方呎，以定價計，市值逾9億元。價單定價由353.6萬至1,375.7萬元，呎價介乎16,394元至20,008元。單位折實售價則由290萬至1,114.3萬元，折實呎價介乎13,443元至16,407元。

即睇油塘親海駅II最新資訊 (House730)

新盤開價｜親海駅II平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平

新盤開價｜親海駅II平爆首推132伙 290萬入場 折實均呎14997元 九龍區近7年最平 (蘇文傑攝)

親海駅II開價｜入場單位210呎開放式戶

入場單位為第2A座1樓K室，實用面積210方呎，開放式間隔，以最高折扣率18%計算，折實售價290萬元，呎價13,810元。

一房入場單位為第2A座1樓J室，實用面積272方呎，以最高折扣率18%計算，折實售價377.2萬元，呎價13,868元。至於兩房入場單位為第2A座1樓B室，實用面積449方呎，折實售價603.6萬元，呎價13,443元。

親海駅II開價｜三房設「呼吸Plan」 首年每月利息供款7778元

發展商提供「三房1．2．3換樓付款計劃」，營業部首席經理郭子威表示，以第2A座9樓A室為例，實用面積718方呎，價單定價1,280.3萬元，扣除最高19%折扣，折實售價1,037萬元，呎價14,443元。買家先付10%首期、即103.7萬元，承造九成按揭，即樓價93.33萬元，年期為3年，首年年利率為定息1厘計算，首年利息總供款93,330元，首年每月利息供款即7,778元。

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親海駅II開價｜周六收票及開放示位

營業經理陳詠慈指，項目周六(5日)起接受認購登記，並同步對外開放示範單位，料月內進行首輪銷售。

親海駅II開價｜較區內上一個新盤低開16%

翻查資料，由中國海外(688)發展、「港人港地」私人住宅項目啟德1號(I)於2016年8月首推110伙折實平均呎價14,472元。
油塘對上一個開價新盤為保利置業(119)及尚嘉控股合作的「朗譽」，去年11月首推128伙，開放式戶入場費413.95萬元，折實平均呎價約17,938元，即「親海駅II」首批低開約16%。至於同區樓齡較新的二手屋苑呎價，則介乎1.5萬至1.9萬元水平。

「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。

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↓↓即睇親海駅II第2A座20樓C室經改動示範單位↓↓

佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈 佐敦 親海駅示位及新聞發布會 親海駅 郭子威 陳詠慈
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