長實旗下物業獲6個地產項目大獎

長江實業集團(1113)旗下多個項目在日前於泰國舉行的2023至2024年度亞太區房地產大獎中，分別在香港區的建築、室內設計及發展項目類別獲頒6個獎項，其中3個項目獲得最高級別的五星大獎，兩個項目更獲提名競逐於今年底舉行的國際房地產大獎的世界級獎項。

是次獲獎項目包括歷山酒店，榮獲年度香港最佳酒店室內設計五星大獎，暨獲提名競逐2023至2024年度國際房地產大獎的世界最佳酒店室內設計大獎。黃竹坑站第3期獲頒發年度香港最佳綜合發展項目五星大獎，暨入選角逐2023至2024年度國際房地產大獎的世界最佳綜合發展項目大獎；長江集團中心2期獲嘉許年度香港最佳寫字樓建築五星大獎。

另外，沙田名日．九肚山獲得年度香港20+單位住宅發展優異奬；將軍澳日出康城Sea To Sky榮獲年度香港高層住宅建築優異獎；淺水灣90 Repulse Bay Road獲頒年度香港私人住宅室內設計優異獎。