長實旗下酒店舉辦「元宵國潮派對」 設燈籠長廊、漢服體驗及皮影戲等活動

元宵佳節將至，為讓客人與親友共聚延續新春喜悅，長江實業集團(1113)旗下 Horizon Hotels & Suites將在周五(23日)於馬鞍山海澄軒及周六(24日)於紅磡海韻軒舉辦「元宵國潮派對」，屆時將有漢服體驗、猜燈謎、皮影戲等精彩活動及25米燈籠長廊等三大國潮風打卡位予客人拍照留念，吃、拍、玩、樂應享盡享。 含三大國潮風打卡位 三大國潮風打卡位當中的燈籠長廊及特大花燈現已率先亮相，長約25米的燈籠長廊掛上數百個大紅燈籠，寓意著團圓美滿，配以古雅欄杆韻味十足；而特大花燈上的龍形圖案亦寓意龍來運轉。客人更可相約親朋好友於活動當日一起穿著漢服到四格自拍館免費拍照留念，於龍年伊始留下美好回憶。

活動當日更有其他精彩活動，如猜燈謎、民間傳統技藝皮影戲、品嘗元宵小食及即場漢服體驗。大會更邀請了嗇色園漢服展示大賽三料冠軍、「禮衣華夏」全球漢服模特大賽全國賽區最佳才藝奬及香港賽區冠軍天雅，及中秋星願嫦娥選手賽亞軍雲雅於現場表演及展示漢服之美。

Horizon Hotels & Suites 酒店 主打兩 房 兩 廳套房 長實地產投資董事劉啓文表示，Horizon Hotels & Suites致力提供全港獨有的「酒店+居」租住概念，除了酒店本身的優越條件能令擇居於此的客人滿意外，更會定期舉辦各類型多姿多采的活動，令住客體會到「家居酒店」的溫暖和親切感。