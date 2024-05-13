長實深水炸彈再現！#LYOS劈價最多32% 周日賣28伙｜洪水橋新盤

#LYOS落實於周日推售28伙分層單位及花園複式單位，各涉14伙，劈價幅度最高達32%。(鍾式明攝)

長實深水炸彈炸到洪水橋！長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS落實於周日(19日)推售28伙分層單位及花園複式單位，各涉14伙，劈價幅度最高達32%。其中分層單位折實售價由299.9萬至645.2萬元，折實呎價12,417元起，花園複式單位折實售價由1,131萬至1,283.6萬元，折實呎價14,353元起。

分層單位入場「 3 球」有找

長實高級營業經理梁焯鏗表示，是次發售的14伙分層單位均屬早前取消交易單位，涵蓋開放式至兩房間隔，較兩年多前定價最多有25%折讓，售價最低單位為第1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實售價299.9萬元，折實呎價14,847元。