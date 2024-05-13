長實深水炸彈再現！#LYOS劈價最多32% 周日賣28伙｜洪水橋新盤

長實深水炸彈炸到洪水橋！長江實業集團(1113)洪水橋#LYOS落實於周日(19日)推售28伙分層單位及花園複式單位，各涉14伙，劈價幅度最高達32%。其中分層單位折實售價由299.9萬至645.2萬元，折實呎價12,417元起，花園複式單位折實售價由1,131萬至1,283.6萬元，折實呎價14,353元起。
分層單位入場「3球」有找
長實高級營業經理梁焯鏗表示，是次發售的14伙分層單位均屬早前取消交易單位，涵蓋開放式至兩房間隔，較兩年多前定價最多有25%折讓，售價最低單位為第1B座3樓C室，實用面積202方呎，折實售價299.9萬元，折實呎價14,847元。
他續指，至於14伙複式單位最多劈價32%，買家均享有車位優先認購權。入場單位為複式C座30號，實用面積788方呎，折實售價1,131萬元，折實呎價約14,353元。項目2021年開售至今，全盤累沽276伙分層單位及22伙花園複式單位，合共套現約18億元，暫餘43伙待沽，現樓示範單位將於周三(15日)開放予公眾參觀。
梁焯鏗稱，項目是次新增長成交期「360天即供付款計劃」，買家簽署臨時買賣合約時需繳付成交金額5%臨時訂金，其後於60天內及於往後的每30天內各繳付成交金額0.5%直至付清成交金額5%加付訂金，餘下成交金額90%需於360天內繳付。
撻訂買家將被追討售價差額
長實營業部首席經理郭子威表示，是次按照市況減價，期望以摸底價吸引買家，料之後推售單位價格具有上調空間。另外，以公司立場，若此前撻訂單位成功重售，將向未能按買賣合約完成交易的撻訂買家追討原成交價與重售價的差額。他續指，近期股市表現強勁，股市和樓市走勢相關聯，預計今年全年樓價上漲5%至10%。
#LYOS由9座住宅大樓組成，提供341伙，單位實用面積由202至806方呎，涵蓋開放式至三房連套房。當中290伙屬標準戶和前庭花園戶，另51伙為花園複式戶。