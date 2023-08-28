長實：市場購買力或耗盡 親海駅兩期未能沽清感失望

過去周末多個新盤開賣，其中長江實業集團(1113)油塘「親海駅」推售兩期的特色戶及未完成交易單位，涉及44伙，最後共售出40伙，套現逾3.2億元。營業部首席經理郭子威稱，兩期終極單位未能全數沽清感失望，認為現時市場的購買力仍然非常薄弱；本輪銷售單位屬原價推售，惟市場仍未能完全吸納，反映市場上大部分的購買力或已被耗盡，加上近期多個負面消息充斥市場，令膠著的樓市雪上加霜，買家入市更為猶豫，二手成交量亦大幅萎縮。

他稱，美國利率相信仍有一至兩次加幅才見頂，估計最快明年下半年才進入減息周期，息口因素仍會困擾本港樓市，踏入第四季樓價會較為波動，預期波幅約10%。

另外，信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作的將軍澳日出康城「凱柏峰III」上周六首輪發售138伙，即日沽出74伙，套現逾5.9億元。