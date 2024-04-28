長實：BLUE COAST售價撈底成功 餘貨分階段加價最多一成｜黃竹坑新盤

郭子威(左)稱，「BLUE COAST」售價撈底成功，正檢視餘貨的價格，料餘貨加價幅度可高達10%；右為楊桂玲。

鐵路新盤銷情持續，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今日(28日)錄得兩宗成交，消息指，買家均為何文田項目向隅客轉購。

長實營業部首席經理郭子威表示，對未來香港樓市持樂觀的態度，並表示「BLUE COAST」售價撈底成功，正檢視餘貨的價格，料餘貨加價幅度可高達10%。

「大三房」單位率先加價

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，因應近期樓市轉勢明顯向好，加上股市突破阻力位，都利好樓市；因此計劃會向合作伙伴建議，將餘貨分階段加價，首先會將「大三房」單位、即實用面積958方呎加價，加幅約10%。