長實：BLUE COAST售價撈底成功 餘貨分階段加價最多一成｜黃竹坑新盤

鐵路新盤銷情持續，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」今日(28日)錄得兩宗成交，消息指，買家均為何文田項目向隅客轉購。
長實營業部首席經理郭子威表示，對未來香港樓市持樂觀的態度，並表示「BLUE COAST」售價撈底成功，正檢視餘貨的價格，料餘貨加價幅度可高達10%。
「大三房」單位率先加價
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，因應近期樓市轉勢明顯向好，加上股市突破阻力位，都利好樓市；因此計劃會向合作伙伴建議，將餘貨分階段加價，首先會將「大三房」單位、即實用面積958方呎加價，加幅約10%。
郭子威稱，隨著政府撤辣後，一手成交持續火熱，料本月一手成交會超過1,900宗；加上多項利好消息，包括美國利率見頂，香港經濟進入復甦階段，特區政府吸納各方人才政策等，都對經濟有正面影響。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。