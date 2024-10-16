長實3盤餘貨下周起加價3% 趙國雄：睇好後市 買家可負擔｜一手市況

施政報告今日(16日)公布後，發展商睇好後市為餘貨加價。長江實業集團(1113)旗下3盤價單發售單位定價擬上調約3%，涉及121伙，由下周一(21日)起生效。單位包括沙田「名日·九肚山」涉36伙，折實呎價由16,277元至27,491元，屯門「飛揚」第1期涉52伙，折實呎價由13,064元至16,961元，及洪水橋「#LYOS」涉33伙，折實呎價由13,187元至17,961元。

長江實業執行董事趙國雄表示，是次加價因應市況調整，希望做到「唔好蝕咁多」，加幅亦不算大，相信有意上車人士仍可負擔，加上《施政報告》系列措施能幫助投資者入市，促進香港經濟活力，預計樓價將穩步上揚。本港兩大龍頭發展商均部署加價，反映對樓市後市睇好。