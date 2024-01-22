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地產
2024-01-22 18:26:08

長實4間酒店入住率高逾九成 預告新春後有機會調升租金

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長實4間酒店入住率高逾九成 預告新春後有機會調升租金

今年為迎接龍年，將於本周六至日(27至 28日)及2月3至4日一連兩個周末派發「龍年好運風車」及兩款龍年揮春予住客及參觀的客人。

長江實業集團(1113)旗下Horizon Hotels & Suites營運的紅磡海灣軒及海韻軒、馬鞍山海澄軒，以及葵涌雍澄軒，提供「Famitel Living酒店+居」租住概念，結合酒店與家居兩者之優，全方位滿足來港升學、出差、旅行或家居裝修等多樣的租住需求。

長實地產投資董事劉啓文表示，集團旗下4間酒店逾5,000間客房除提供日租外，主要以612個月的長租客人為主，每月租金由約18,800元起，4間酒店於過去12個月的入住率持續追捧，每月平均逾九成水平。有見近期本地住宿租金有著明顯上升趨勢，不排除新春後將會調升現時租金。

一連兩個周末派發龍年風車及揮春

劉啓文指出，酒店除了一直致力為客人帶來優質服務及舒適的租住環境外，亦會不時舉辦活動提升住客的生活體驗；今年為迎接龍年，將於本周六至日(27 28)234日一連兩個周末派發「龍年好運風車」及兩款龍年揮春予住客及參觀的客人，提早將新年祝福分享給大家。

另外，亦預告紅磡海韻軒及馬鞍山海澄軒將於元宵佳節期間舉辦「元宵國潮晚會」，屆時將會有連串精彩活動讓住客參與，共同感受喜慶及濃厚的節日氣氛。

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長實4間酒店入住率高逾九成 預告新春後有機會調升租金

長實旗下4間酒店於過去12個月的入住率每月平均逾九成水平；有見近期本地住宿租金有著明顯上升趨勢，不排除新春後將會調升現時租金。(資料圖片)

Horizon Hotels & Suites 4間酒店以600餘方呎起兩房兩廳套房為主，採用家居式設計，房內備有基本傢俬及電器，更設獨立備餐間及酒店級會所設施，住客足不出戶便可享優質生活模式。酒店地理位置優越便利，均位於港鐵沿綫，交通方便，更設住客免費穿梭巴士往返鄰近港鐵站或商業消閒熱點，前往港九新界各區都非常便捷。另外，酒店租期靈活、無需按金及佣金，入住手續簡便，是長短期住宿的不二之選。

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