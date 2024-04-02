長實Blue Coast加推174伙 輕微加價望「蝕少啲」 本周六首輪推售422伙｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，日前以「撈底價」開盤，由於市場反應熱烈，發展商最新再加推3號價單，涉及174伙，定價則有輕微加幅。長實營業部首席經理郭子威表示，3號新價單加幅介乎0.81%至1.73%；同場的長實執行董事趙國雄則稱，項目開盤時「蝕住賣」，現因應市場反應而作出輕微調整，希望可以「蝕少啲」，而之後再加推時，或會有較大加幅，揚言「有撈趁手」！