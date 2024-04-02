長實Blue Coast加推174伙 輕微加價望「蝕少啲」 本周六首輪推售422伙｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，日前以「撈底價」開盤，由於市場反應熱烈，發展商最新再加推3號價單，涉及174伙，定價則有輕微加幅。長實營業部首席經理郭子威表示，3號新價單加幅介乎0.81%至1.73%；同場的長實執行董事趙國雄則稱，項目開盤時「蝕住賣」，現因應市場反應而作出輕微調整，希望可以「蝕少啲」，而之後再加推時，或會有較大加幅，揚言「有撈趁手」！
最新價單首度涉1A座大三房連露台戶
港島南岸第3B期Blue Coast最新加推的3號價單涉174伙，連同之前兩張價單合共422伙，市值88億元，將於本周末(6日)全數推售，本周五3時截票。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，3號價單的174伙中，兩房佔38伙，細三房有79間、大三房則涉57伙，市值涉38億元，當中更首度推出第1A座設有露台的大三房單位，屬最多客人詢問的戶型，整批單位折實價介乎954萬至2,649.4萬元，折實呎價為20,400元至27,257元。
港島南岸第3期分有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場THE SOUTHSIDE，住宅部分為3B期Blue Coast及3C期，合共提供1,200伙單位，其中Blue Coast提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積由452至1,267方呎不等。
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