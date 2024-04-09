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2024-04-09 20:01:30

長實Blue Coast加推96伙 周六次輪賣184伙 下周一標售36伙四房｜黃竹坑新盤

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港島南岸第3B期「Blue Coast」加推96伙，本周六次輪銷售184伙及下周一招標發售36伙四房，合共220伙all in推售。(鍾式明攝)

港島南岸第3B期「Blue Coast」加推96伙，本周六次輪銷售184伙及下周一招標發售36伙四房，合共220伙all in推售。(鍾式明攝)

市區大型焦點新盤、由長實(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第3B期「Blue Coast」，最新加推5號價單涉96伙，戶型涵蓋兩房至四房，定價較日前推出的第4號價單提價約2%，折實價介乎1,104.2萬至3,663.4萬元，折實平均呎價則25,307元，市值24億元。而連同第4號價單，項目合共184伙將於本周六(13)進行次輪銷售，所有四房大單位均可獲優先車位認購權。另外，項目有36伙四房單位，將於下周一起(15)以招標形式發售，即合共220all in盡推。

據市場消息指，「Blue Coast」累計3日登記累收約7,000票，以次輪賣184伙計，超額認購37倍。今日記招上，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲稱，新一張加推的5號價單，涉及單位共96伙，當中兩房佔11伙、細三房涉42伙、大三房有33伙、四房則有10伙，而四房單位全數位於項目第1A1822樓。

購買「Blue Coast」四房大單位買家，可獲優先車位認購權。(鍾式明攝)

購買「Blue Coast」四房大單位買家，可獲優先車位認購權。(鍾式明攝)

同系第3C期最快年中推出

項目於上周六進行首輪銷售賣422伙，同場的長實營業部首席經理郭子威表示，項目現累沽413伙，佔首批價單98%，套現約近76億元，平均呎價24,000元。另外，長實執行董事趙國雄稱，對項目本周六次輪銷情有信心，不擔心會被其他新盤分薄購買力，故將單位全數all in推售。被問到項目第3C期何時推出？他表示本月至5月內推出的機會不大，並料該項目極可能提價發售。

長實執行董事趙國雄表示，同系第3C期最快年中才推出，亦大機會提價發售。(鍾式明攝) 黃竹坑港島南岸第3B期「Blue Coast」累沽413伙，套現約近76億元。(鍾式明攝)
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