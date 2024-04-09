長實Blue Coast加推96伙 周六次輪賣184伙 下周一標售36伙四房｜黃竹坑新盤

市區大型焦點新盤、由長實(1113)及港鐵(066)合作的黃竹坑港島南岸第3B期「Blue Coast」，最新加推5號價單涉96伙，戶型涵蓋兩房至四房，定價較日前推出的第4號價單提價約2%，折實價介乎1,104.2萬至3,663.4萬元，折實平均呎價則25,307元，市值24億元。而連同第4號價單，項目合共184伙將於本周六(13日)進行次輪銷售，所有四房大單位均可獲優先車位認購權。另外，項目有36伙四房單位，將於下周一起(15日)以招標形式發售，即合共220伙all in盡推。

據市場消息指，「Blue Coast」累計3日登記累收約7,000票，以次輪賣184伙計，超額認購37倍。今日記招上，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲稱，新一張加推的5號價單，涉及單位共96伙，當中兩房佔11伙、細三房涉42伙、大三房有33伙、四房則有10伙，而四房單位全數位於項目第1A座18至22樓。