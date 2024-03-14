長實Blue Coast收逾500個查詢 三房戶型被「問爆」料搶手 預告合理價開賣｜黃竹坑新盤

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，今日公佈最新銷售詳情。

長實(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，今日(14日)公布項目最新資訊及銷售部署，長實營業部首席經理郭子威表示，自公布項目戶型種類後，接獲約逾500個查詢，當中大部分集中詢問三房900多呎單位的資料，而該類單位僅3B期Blue Coast提供，3C期則沒有，數量亦不多，僅涉約174伙，料會較受買家歡迎，並透露項目會以市場合理價推出。

郭子威稱，由於港島區以往較少大型新盤推出，亦多以細單位為主，三房較少有，故是次Blue Coast的三房戶型之詢問度十分高；加上項目位於港鐵站上蓋，交通十分便利，相比鄰近項目最新錄得數宗三房單位成交呎價高達3.2萬元，與他早前曾透露Blue Coast每呎成本價約2.8萬元相比，其項目的鐵路上蓋位置更具優勢，故將考慮調高首批單位的呎價約3萬元，認為屬合理市場水平。

住客專 𨋢 「 Bluestar 」 採一鍵直達概念 同場的長實營業部助理首席經理楊桂玲亦指出，Blue Coast有別一般港鐵上蓋屋苑，項目特設4部住客專用電梯，其中兩部可直達港鐵站入口位置，並特意取名為「Bluestar」，以「一鍵直達」的概念，讓住客可以最快速度直達屋苑51萬呎商場THE SOUTHSIDE的1樓港鐵站入口樓層及前往各區。此外，THE SOUTHSIDE目前已有約30間商舖開業，各類商店亦將於今年內陸續開幕。