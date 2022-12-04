長情業主擴大減幅出貨！太古城三房套3個月跌價「4球」 返回6年前水平

藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城，12月首四天已錄3宗成交，平均成交呎價約15,965元。當中包括一個三房套戶，以2,100萬元沽出，與同類單位於今年8月的成交價賣平400萬元，造價重返6年前水平。
中原地產分區營業經理李百達表示，上述單位為美菊閣中層A室，實用面積約1,114方呎，三房一套房連工人房間隔，坐向東北，望東九龍海景。單位裝修較舊，最終以2,100萬元交吉易手，呎價約18,851元，造價重返2016年7月水平，當時美菊閣高層A室以約2,020萬元成交。
大減360萬出貨 長情業主仍帳賺逾千萬
中原地產資深區域營業董事趙鴻運補充，新買家為區內用家，原業主上月初才以2,460元萬將單位放售，最終累減360萬元或約14.6%。原業主早於1995年以775萬元入市，持貨約27年，帳面大賺約1,325萬元或約1.7倍。參考對上一宗同類型成交為海棠閣高層H室，實用面積同為1,114方呎，望郵輪碼頭景觀，今年8月以2,500萬元售出，呎價約22,442元。
順安閣改則兩房戶1100萬成交
趙鴻運指，太古城另一成交屬順安閣高層A室，實用面積約703方呎，原則三房，現改為兩房間隔，望內園景。上月底開價1,200萬元放售，最後減價100萬元或約8.3%，至1,100萬元沽出，呎價約15,647元。
原業主早於1991年以238.8萬元購入一直自住，持貨約31年轉售，帳面獲利861.2萬元或約3.6倍。
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太古城上月「價跌量升」
趙鴻運表示，面對加息期，經濟表現差，通關未有確實時間表，而新冠肺炎疫情近日再度升溫，令放售業主願意擴大減幅，吸引用家入市，令屋苑11月全月錄得29宗成交，較10月全月的15宗，回升近一倍；不過平均成交呎價受壓，11月錄約15,989元，較10月錄約16,434元，回落約2.7%。