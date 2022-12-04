長情業主擴大減幅出貨！太古城三房套3個月跌價「4球」 返回6年前水平

藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城，12月首四天已錄3宗成交，平均成交呎價約15,965元。當中包括一個三房套戶，以2,100萬元沽出，與同類單位於今年8月的成交價賣平400萬元，造價重返6年前水平。

中原地產分區營業經理李百達表示，上述單位為美菊閣中層A室，實用面積約1,114方呎，三房一套房連工人房間隔，坐向東北，望東九龍海景。單位裝修較舊，最終以2,100萬元交吉易手，呎價約18,851元，造價重返2016年7月水平，當時美菊閣高層A室以約2,020萬元成交。