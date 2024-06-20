長情業主減價15%沽九龍鐵路屋苑兩房 呎價1萬有找｜二手樓成交

面對新盤以低價搶攻，二手陷於「捱打」局面，業主進一步減價甩貨，九龍有鐵路屋苑兩房減價15%沽出，成交呎價不足1萬元。

市場消息指，九龍灣德福花園G座低層7室，實用面積約538方呎，兩房間隔，外望內園景。單位原開價630萬元放盤，其後下調至560萬元，最終以536萬元易手，減幅94萬元或約14.9%，呎價約9,963元。

據悉，新買家為外區年輕上車客，心儀屋苑位處港鐵上蓋，且價錢符合預算，故決定承接單位自住。原業主早於1992年以183萬元購入單位，持貨約32年，現轉手帳面獲利353萬元，物業期內升值約1.9倍。