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地產
2024-01-20 20:00:00

長情業主積極沽貨！淘大花園業主帳賺近「5球」走 另一業主勁劈三成｜二手樓成交

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長情業主積極沽貨！淘大花園業主帳賺近「5球」走 另一業主勁劈三成｜二手樓成交

長情業主積極沽貨！淘大花園業主帳賺近「5球」走 另一業主勁劈三成｜二手樓成交

二手市場錄得入市約30年業主大賺離場，樓市前景不明，業主紛紛及時鎖定利潤。中原地產屯門瓏門二期第一分行分區營業經理葉津榮表示，屯門大興花園新錄得210座低層E室成交，實用面積475方呎，兩房間隔，原業主去年7月放盤，開價540萬元，及後多次調整叫價，最新叫價465萬元，近日經議價後，最終以380萬元沽出，折合實用呎價8,000元，較開價低約160萬元或29.6%

葉津榮指，買家為區內上車客，睇樓多年，見樓價已大幅回落，息口料於今年回落，見最近樓市氣氛逐漸回暖，為免錯過低位入市的時機，最近積極睇樓覓心水盤，見上址裝修企理，業主大幅劈價，隨即購入自用。原業主則於199410月以132.12萬元買入，持貨將近30年，帳面賺247.88萬元，升值1.9倍。

長情業主積極沽貨！淘大花園業主帳賺近「5球」走 另一業主勁劈三成｜二手樓成交

淘大花園Q座中層3室最新以540萬元易手。（資料圖片）

淘大花園兩房呎價1.1

九龍灣重點屋苑淘大花園亦錄得一宗大幅升值成交。中原地產九龍灣淘大花園分行高級資深分區營業經理范鎮培表示，涉及單位為Q座中層3室，實用面積484方呎，採兩房間隔，座向東北方，享翠綠遊樂場景，最新以540萬元易手，折合實用呎價11,157元。

范鎮培指，新買家見單位景觀開揚，考慮片刻即決定承接上址自用。據悉，原業主早於1987年以約42.2萬元購入單位，持貨長達37年，現沽貨面大幅獲利497.8萬元離場，單位升值超過11倍。

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