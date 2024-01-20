長情業主積極沽貨！淘大花園業主帳賺近「5球」走 另一業主勁劈三成｜二手樓成交

二手市場錄得入市約30年業主大賺離場，樓市前景不明，業主紛紛及時鎖定利潤。中原地產屯門瓏門二期第一分行分區營業經理葉津榮表示，屯門大興花園新錄得2期10座低層E室成交，實用面積475方呎，兩房間隔，原業主去年7月放盤，開價540萬元，及後多次調整叫價，最新叫價465萬元，近日經議價後，最終以380萬元沽出，折合實用呎價8,000元，較開價低約160萬元或29.6%。

葉津榮指，買家為區內上車客，睇樓多年，見樓價已大幅回落，息口料於今年回落，見最近樓市氣氛逐漸回暖，為免錯過低位入市的時機，最近積極睇樓覓心水盤，見上址裝修企理，業主大幅劈價，隨即購入自用。原業主則於1994年10月以132.12萬元買入，持貨將近30年，帳面賺247.88萬元，升值1.9倍。