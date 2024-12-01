長情業主面對現實勁減逾百萬賣葵涌新裝兩房 孝順仔斥345萬入市給父母養老(多圖)｜二手樓成交

市場集結多項利好因素，推動買家積極尋寶入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌單幢洋樓葵豐大廈中層F室，實用面積約350方呎，兩房間隔。單位坐向東南，從相片可見，內櫳擁全新裝修。
據了解，業主於今年2月開價450萬元放盤，由於樓市低迷，後來面對現實陸續減價，近期叫價調整至360萬元，因有新裝修，市值租金約1.35萬元，預計租金回報可達4.5厘，已吸引到多名買家。
成交呎價僅9857元
許偉業指，其中一名孝順仔買家，即睇即還價330萬元，惟見業主不肯，決定加碼至340萬元，業主「企硬」叫價348萬元，買賣雙方相約在地產舖再商議，最終以345萬元成交，呎價約9,857元。
⇊直擊葵豐大廈中層F室⇊
原業主持貨42年帳賺21倍
許偉業透露，新買家入市給兩老養老，因資金有限，只可選擇樓齡較高的單幢洋樓，見上址有新裝修及向東南，交通方便，心急入市，即場還價並即日承接。原業主早於1979年以15.5萬元購入單位，持貨長達42年，帳面獲利329.5萬元，物業期內大幅升值約21倍。
資料顯示，葵豐大廈位於下葵涌興芳路196號，1973年入伙，樓齡約51年，提供108個單位。該廈交通便利，鄰近港鐵葵芳站。
即睇葵涌葵豐大廈放盤 (House730)