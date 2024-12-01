長情業主面對現實勁減逾百萬賣葵涌新裝兩房 孝順仔斥345萬入市給父母養老(多圖)｜二手樓成交

市場集結多項利好因素，推動買家積極尋寶入市。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌單幢洋樓葵豐大廈中層F室，實用面積約350方呎，兩房間隔。單位坐向東南，從相片可見，內櫳擁全新裝修。

據了解，業主於今年2月開價450萬元放盤，由於樓市低迷，後來面對現實陸續減價，近期叫價調整至360萬元，因有新裝修，市值租金約1.35萬元，預計租金回報可達4.5厘，已吸引到多名買家。

成交呎價僅 9857 元

許偉業指，其中一名孝順仔買家，即睇即還價330萬元，惟見業主不肯，決定加碼至340萬元，業主「企硬」叫價348萬元，買賣雙方相約在地產舖再商議，最終以345萬元成交，呎價約9,857元。