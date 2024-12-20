長橋證券月租100萬進駐尖沙咀巨舖 計劃打造旗艦店｜商舖市況

長橋證券指，該店為香港首家創新券商生活社區空間，不僅是一家券商的門市，更是一個讓投資融入生活的多元化場所，重新定義投資體驗。公司並以科技和創新改變投資模式，設計簡潔和易於操作的界面、提供豐富的專業交易工具等。

新加坡券商進駐旅遊旺區尖沙咀，租巨型舖位設立旗艦店。市場消息指，尖沙咀彌敦道26號地庫至一樓3號舖，建築總面積約8,500方呎，以每月近100萬港元租予長橋證券，呎租約118元。

彌敦道26號3巨 舖均租出

該店由香港建築設計公司LAAB設計室策劃，以Longbridge Lifestyle為核心理念，透過創新設計和沉浸式體驗，擺脫傳統券商固有的冰冷形象，帶來一種輕鬆、愉悅的投資方式；店內設計採用開放式空間，融合投資、學習與社交於一體。

資料顯示，彌敦道26號全幢由新鴻基(016)持有，耗時約3年進行翻新，將地下分拆成3個巨舖。上舖相鄰的2號舖地庫至一樓，建築面積約7,700方呎，早前由杭州一家時裝品牌店以每月逾80萬承租，1號舖早前由歐洲名牌手袋承租。