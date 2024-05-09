長江中心二期 傳出租率僅10%

本港辦公室租賃市場堪憂！《金融時報》昨以「香港樓市慘痛的低迷」為題引述消息報道指，長江實業集團(1113)旗下中環新建甲級寫字樓長江中心二期在3月的出租率只有約10%，主要由於潛在租戶在拖延談判；至於同區的恒基地產(012)旗下The Henderson出租率約60%，恒地去年9月曾透露預租率約50%。

報道指恒地確認相關數字，並稱會加強立足香港中心商業區，以增加經常性收入。

未來5年供應大 恐未見底

報道引述數據指，香港甲級寫字樓的租金已由2019年高峰累挫四成，空置率亦達16%新高，未來5年的新供應樓面面積達670萬方呎，相當於The Henderson總樓面14倍。有分析認為，寫字樓的困局未見底，在經濟不景下不少跨國企業正裁員，加上內地企業在預算限制下，進駐香港的步伐未如之前估計的快速，部分富戶及企業失去投資香港的興趣。