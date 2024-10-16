長沙灣新盤呎價8年最低 瑜悦首推50伙 一房454萬入場

新一份《施政報告》今日出爐，由華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悦」昨率先首推50伙應市，提供最高16.75%折扣，折實價454.54萬元起，折實呎價13,252元起，折實平均呎價14,888元，屬同區新盤8年新低。發展商指，是次開價與同區新盤有近兩成折讓，項目將於周五開放示範單位及收票，最快下周開售。
翻查資料，項目是次折實平均呎價較2016年恒基地產(012)同區南昌一號首批50伙的15,483元，再低3.8%，可見樓價時光倒流最少8年前水平。華懋集團銷售總監封海倫稱，定價已參考市場上新盤售價及自身優勢，是次開價亦創同區8年來新盤呎價最低，形容首批單位為「激安價」，認為價格合理，而且能讓市民安居樂業。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，首批包括34伙一房、13伙兩房及3伙三房，實用面積343至594方呎。設4種付款計劃，折扣率由11.75%至16.75%。以最高折扣16.75%計算，折實價454.54萬至1,008.15萬元，折實呎價13,252至16,972元。入場單位為7樓F室一房，實用面積343方呎。項目提供一房及兩房的無改動示範單位，單位採用高樓底設計，層與層之間高度高約3.26米。
BLUE COAST II 天璽．天正面交鋒
兩大新盤本周六正面交鋒，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」敲定首輪發售256伙，涵蓋151伙兩房及105伙三房。扣除最高14%折扣，折實價921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價18,998至24,458元，折實平均呎價21,761元。市傳該盤累收約6,000票，超額逾22倍，周五下午3時截票。
另外，新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」同日推售248伙，當中價單發售215伙，扣除最高13.5%折扣，折實價509.55萬至1,890.69萬元，折實呎價17,054至27,561元，折實平均呎價22,120元，將於明日截票；另以招標形式出售33伙。