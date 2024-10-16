長沙灣新盤呎價8年最低 瑜悦首推50伙 一房454萬入場

新一份《施政報告》今日出爐，由華懋集團與市區重建局合作的長沙灣「瑜悦」昨率先首推50伙應市，提供最高16.75%折扣，折實價454.54萬元起，折實呎價13,252元起，折實平均呎價14,888元，屬同區新盤8年新低。發展商指，是次開價與同區新盤有近兩成折讓，項目將於周五開放示範單位及收票，最快下周開售。

翻查資料，項目是次折實平均呎價較2016年恒基地產(012)同區南昌一號首批50伙的15,483元，再低3.8%，可見樓價時光倒流最少8年前水平。華懋集團銷售總監封海倫稱，定價已參考市場上新盤售價及自身優勢，是次開價亦創同區8年來新盤呎價最低，形容首批單位為「激安價」，認為價格合理，而且能讓市民安居樂業。