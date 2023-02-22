長沙灣新盤｜多圖！睿峰加推14伙周日發售 現樓雙住客會所曝光

由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰已屆現樓，VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目於不足3周內累沽27伙，套現約3億元，當中約60%為年輕上車客及家庭客。買家地區分布方面，約50%來自九龍，港島及新界各佔25%。成交單位中，整體實用面積平均呎價超過22,700元，最高售價單位為項目東翼35樓A室1，實用面積639方呎的三房戶，成交價逾1,520萬元，呎價約23,837元；而整體成交以2房戶為主，佔約成交的一半，3房戶亦佔超過二成，反映市場對大單位需求日增。
VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，睿峰新近錄得的成交中，約10%屬項目現有業主加購。有見銷情理想，今日(22日)宣布加推14伙高層一房及兩房單位於本周日(26日)招標發售。
陳玉成認為，新一份《財政預算案》對地產界的聲音「並沒有從善如流」，認為有「減辣」的需要，如針對境外買家的稅項涵蓋內地同胞，是「有礙中港融合」。至於調整首置印花稅的稅階，他認為對市民而言屬好消息，有助市場啟動換樓鏈，亦對睿峰的開放式及一房戶買家可以受惠。
發展商今日向傳媒開放睿峰現樓會所，項目屬雙住客會所設計，會所命名為「Club Vertex天睿薈」，包括位於3樓的「GARDEN VERTEX天睿庭」及36樓的空中會所「SKY VERTEX天睿臺」，兩個會所面積逾5,100方呎，連同公共花園及遊樂地方總面積更超過1萬方呎。
「Club Vertex天睿薈」滲入不少與紡織相關的元素，如設於3樓的「GARDEN VERTEX天睿庭」會所，入口休憩區背靠一幅大型鈕扣牆，靈感來自項目附近的鈕扣街，過千個木盒子掛著一個一個鈕扣，白色到藍色的漸變效果，活現傳統染布色彩。另設有長達約28米的室外泳池「AQUA VERTEX 天睿池」，泳池旁亦備有兒童嬉水池和按摩池，適合一家大細盡情暢泳。此外，專為小朋友度身訂造的兒童俱樂部，分為動靜兩區，躍動設施包括大樹洞滑梯；靜態設施如圖書櫃和手工桌。
位於36樓的空中會所「SKY VERTEX天睿臺」，設施包括賞天K房，設有頂級KTV點歌系統並配置360度環迴立體音響；落地大玻璃設計的24小時天際健身室、更設先進的Reax Lights無線LED燈訓練系統；而先進時尚的KAT WALK MINI VR站配備震撼動感和視覺的VR眼鏡。住戶亦可「更上一層樓」到景觀開揚的頂樓天台，可以與親朋好友進行燒烤、細味紅酒等活動。
睿峰提供414伙，屋苑標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房。另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。