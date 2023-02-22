長沙灣新盤｜多圖！睿峰加推14伙周日發售 現樓雙住客會所曝光

由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰已屆現樓，VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目於不足3周內累沽27伙，套現約3億元，當中約60%為年輕上車客及家庭客。買家地區分布方面，約50%來自九龍，港島及新界各佔25%。成交單位中，整體實用面積平均呎價超過22,700元，最高售價單位為項目東翼35樓A室1，實用面積639方呎的三房戶，成交價逾1,520萬元，呎價約23,837元；而整體成交以2房戶為主，佔約成交的一半，3房戶亦佔超過二成，反映市場對大單位需求日增。

VMS鼎珮董事總經理陳玉成稱，睿峰新近錄得的成交中，約10%屬項目現有業主加購。有見銷情理想，今日(22日)宣布加推14伙高層一房及兩房單位於本周日(26日)招標發售。

陳玉成認為，新一份《財政預算案》對地產界的聲音「並沒有從善如流」，認為有「減辣」的需要，如針對境外買家的稅項涵蓋內地同胞，是「有礙中港融合」。至於調整首置印花稅的稅階，他認為對市民而言屬好消息，有助市場啟動換樓鏈，亦對睿峰的開放式及一房戶買家可以受惠。