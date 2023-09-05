長沙灣新盤｜映築加推17伙 不設折扣 一房最平539萬

「映築」已屆現樓，新加推17伙售價由538.96萬元至926.11萬元。(資料圖片)

市區現樓新盤推貨應市，恒基地產(012)及市區重建局合作發展的長沙灣「映築」已屆現樓，最新上載第7號價單，涉及17伙，均位處5樓及6樓，屬市建局「樓換樓計劃」單位，原只限於出售予區內重建戶，據悉今批單位將向公眾發售。

今批17伙實用面積介乎323至512方呎，涵蓋一房及兩房。項目去年提供最高5%折扣，最新不再提供折扣。單位售價由538.96萬元至926.11萬元，呎價16,575元至18,088元，平均呎價17,470元。

最低售價單位為5樓J室，實用面積323方呎，一房間隔，售價538.96萬元，呎價16,686元。最低呎價單位為5樓B室，實用面積327方呎，一房間隔，售價542萬元，呎價16,575元。

首張價單 1 伙三房降價 25%

另外，「映築」修改第1號價單，將早於去年1月已開價的5樓A室，三房間隔，原先定價1,504萬元，最新顯示為1,126.51萬元，降幅達377.49萬元或25%。