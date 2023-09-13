長沙灣新盤｜映築減價刺激銷情 推售18伙即日近沽清

發展商減價策略奏效，成功刺激銷情。恒基地產(012)及市區重建局合作發展、已屆現樓的長沙灣「映築」周二(12日)發售由市建局持有的18伙，個別單位減幅達25%，即日售出17伙，佔可售單位約94%。
映築於月初推出新價單，涉及17伙，實用面積介乎323至512方呎，涵蓋一房及兩房。項目去年提供最高5%折扣，最新不再提供折扣。單位售價由538.96萬元至926.11萬元，呎價16,575元至18,088元；平均呎價17,470元，與去年4月公布的對上一張價單折實平均呎價23,922元相比，大幅低約27%。另將早於去年1月已開價5樓A室，三房間隔，由原先定價的1,504萬元，下調25%，至1,126.51萬元。
「映築」昨日進行新一輪銷售，涵蓋上述的18伙。市場消息指，吸引逾30組買家到場，即日售出17伙，套現近1.1億元，售錢最高的5樓A室亦成功售出；而項目推售迄今累沽276伙。
會所設計多元化
恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，項目會所設有多項不同類型的設施，當中包括「多用途宴會廳」，提供多元化且高私穩度的空間，可隨時舉辦私人活動及派對；「健身天地」引入國際著名品牌MATRIX的CXR50 FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM及多項健體運動設施，供住客鍛鍊身體；「兒童唱遊樂園」培養小朋友對音樂的興趣。
另外，由設計師匠心打造的「茶禪一味」茶室空間，配合室外「天籟步道」的園林景致，將大自然重塑，讓住客體驗輕鬆寫意時光，細味生活。
「映築」屬單幢式設計，位於長沙灣青山道233號。項目5至37樓為住宅樓層，其中7樓或以上屬恒地銷售部分，佔318伙，全為兩房單位，單位實用面積由322至377方呎；頂層37樓設6伙連平台特色戶，實用面積由393至457方呎，各連133至265方呎平台。至於5樓及6樓則由市建局負責銷售，佔19伙，為一房至三房單位，實用面積由323至769方呎。