長沙灣新盤｜映築減價刺激銷情 推售18伙即日近沽清

發展商減價策略奏效，成功刺激銷情。恒基地產(012)及市區重建局合作發展、已屆現樓的長沙灣「映築」周二(12日)發售由市建局持有的18伙，個別單位減幅達25%，即日售出17伙，佔可售單位約94%。

映築於月初推出新價單，涉及17伙，實用面積介乎323至512方呎，涵蓋一房及兩房。項目去年提供最高5%折扣，最新不再提供折扣。單位售價由538.96萬元至926.11萬元，呎價16,575元至18,088元；平均呎價17,470元，與去年4月公布的對上一張價單折實平均呎價23,922元相比，大幅低約27%。另將早於去年1月已開價5樓A室，三房間隔，由原先定價的1,504萬元，下調25%，至1,126.51萬元。

「映築」昨日進行新一輪銷售，涵蓋上述的18伙。市場消息指，吸引逾30組買家到場，即日售出17伙，套現近1.1億元，售錢最高的5樓A室亦成功售出；而項目推售迄今累沽276伙。