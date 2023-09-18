長沙灣新盤｜映築現樓會所曝光 音樂與日式禪意設計｜多圖

恒基地產(012)及市區重建局合作發展、已屆現樓的長沙灣「映築」自設住客會所，位於3樓平台，貫徹音樂與日式禪意的設計，將Urban Retreat再昇華，糅合日式禪意。當中「天籟步道」及「戶外奏樂園林」，貫徹集團對綠色環境及可持續性的理念，重塑大自然的會所景觀布局，園內廣植古樹花木並綴以石景、水景，糅合東方襌意風格庭園的建築特色，古意盎然。

「茶禪一味」由設計師匠心打造的茶室空間，配合室外「天籟步道」的園林景致，將大自然重塑，讓住客體驗輕鬆寫意時光，細味生活。「兒童唱遊樂園」提供不同種類樂器，讓小朋友從日常生活中接觸音樂，打造玩樂唱遊新體驗。