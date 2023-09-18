長沙灣新盤｜映築現樓會所曝光 音樂與日式禪意設計｜多圖

恒基地產(012)及市區重建局合作發展、已屆現樓的長沙灣「映築」自設住客會所，位於3樓平台，貫徹音樂與日式禪意的設計，將Urban Retreat再昇華，糅合日式禪意。當中「天籟步道」及「戶外奏樂園林」，貫徹集團對綠色環境及可持續性的理念，重塑大自然的會所景觀布局，園內廣植古樹花木並綴以石景、水景，糅合東方襌意風格庭園的建築特色，古意盎然。
「茶禪一味」由設計師匠心打造的茶室空間，配合室外「天籟步道」的園林景致，將大自然重塑，讓住客體驗輕鬆寫意時光，細味生活。「兒童唱遊樂園」提供不同種類樂器，讓小朋友從日常生活中接觸音樂，打造玩樂唱遊新體驗。
此外，「音樂演奏多用途宴會廳」供多元化且高私穩度的空間，可隨時舉辦私人活動及派對。「健身天地」以木的自然元素作為主調，配合鏡面的設計打造出舒適而型格的健身空間。場內更設活動式的partition間隔，隨時成為住客的專屬private gym zone。同時，引進國際著名品牌MATRIX的CXR50 FUNCTIONAL TRAINING SYSTEM，不論住戶目標要減重、增肌或提升耐力，均可在會所內聽住音樂鍛鍊，達成目標。
「映築」屬單幢式設計，位於長沙灣青山道233號。項目5至37樓為住宅樓層，其中7樓或以上屬恒地銷售部分，佔318伙，全為兩房單位，單位實用面積由322至377方呎；頂層37樓設6伙連平台特色戶，實用面積由393至457方呎，各連133至265方呎平台。至於5樓及6樓則由市建局負責銷售，佔19伙，為一房至三房單位，實用面積由323至769方呎。