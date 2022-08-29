長沙灣新盤｜睿峰再錄12宗撻訂 買家遭發展商殺訂共564萬

原先由中國恒大(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱恆大．睿峰)，部分採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭即90%一按的買家，因項目轉讓後發展商只承做樓價80%的一按，以及由 Priority Solution Limited承做樓價10%的二按，令部分買家在期限內未完成交易或無法上會，而遭到殺訂。發展商最新宣布，有12個單位因個別原因未能於合約要求的期限內完成交易，以沒收臨時訂金(即成交價的5%)計，買家遭發展商殺訂共564萬元。

買家無法聯絡及表明不完成交易

發展商指，當中有6位買家無法聯絡或沒有進一步意圖完成交易，以及6位買家已向發展商表明意向不會繼續完成單位餘下之交易程序。在秉持合約精神及尊重法律的原則下，已於上周五(26日)行使買賣合約下的權利終止有關交易並向有關買方發信終止通知書，同時買家亦可恢復首置客身份。

發展商續指，而相關的單位已於同日暫停銷售，以便日後再作計劃。就是次發出的終止通知書，買賣雙方簽訂的買賣合約完全遵從地政總署要求，其中相關條款列明，賣方如因買方未能履行責任而行使買賣合約權利終止有關交易，賣方只可沒收臨時訂金(即成交價的5%)。

據成交紀錄冊顯示，上述12伙原於2020年3月至2021年2月期間成交，成交價介乎580.1萬至1,154.7萬元，總成交金額約1.13億元。以沒收臨時訂金(即成交價的5%)計，買家遭發展商殺訂共564.8萬元。