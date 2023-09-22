長沙灣新盤｜睿峰周六招標推售45伙 夥代理送中秋置業優惠

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」早前加推45 伙，全盤全數單位盡推應市，並落實於周六(23日)以招標形式發售，單位面積介乎238至517方呎，戶型由開放式至兩房，其中1伙為特色單位。

中秋佳節將至，「睿峰」將夥中原地產、利嘉閣地產等代理送出中秋節「月圓中秋送大禮」優惠。由即日起，首名經中原地產購入兩房單位的買家可獲贈88,800元中秋家電禮券；首名經利嘉閣地產購入兩房單位的買家可獲贈88,800元中秋旅遊禮券。