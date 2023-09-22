長沙灣新盤｜睿峰周六招標推售45伙 夥代理送中秋置業優惠

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」早前加推45 伙，全盤全數單位盡推應市，並落實於周六(23日)以招標形式發售，單位面積介乎238至517方呎，戶型由開放式至兩房，其中1伙為特色單位。
中秋佳節將至，「睿峰」將夥中原地產、利嘉閣地產等代理送出中秋節「月圓中秋送大禮」優惠。由即日起，首名經中原地產購入兩房單位的買家可獲贈88,800元中秋家電禮券；首名經利嘉閣地產購入兩房單位的買家可獲贈88,800元中秋旅遊禮券。
2月現樓推售後累沽94伙 套現逾10億
鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目自今年2月初以現樓形式推售迄今，短短半年內累積售出94伙，套現超過10億元，銷售成績令人鼓舞；而自樓盤2019年底開售迄今，累積售出283 伙，總成交金額逾26億元，呎價高見31,958元。
陳玉成稱，有見市場已消化加息因素，樓市氣氛好轉，不少潛在買家積極尋找優質項目。項目展銷廳更錄得累積過萬訪客參觀示範單位。同時「高端人才通行證計劃」推出後，西九龍一帶由於交通便捷，成為這類客戶選址落戶的地點之一，帶動區內樓市成交及租務交投活躍，項目過去一周連續錄得成交，租盤亦屢獲承接，呎租高見約63元。
「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。