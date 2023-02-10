長沙灣新盤｜睿峰夥中原推按揭優惠 全期按息H加1.3厘

由鼎珮集團持有、已屆現樓的長沙灣睿峰自本月初起展開現樓銷售，鼎珮董事總經理陳玉成表示，現樓銷售以來迄今合共售出10伙，套現逾1.03億元，今日(10日)將會再加推4伙於下周二(14日)招標發售。

至於中原地產與中原按揭為睿峰買家特設全新置業按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳指，客戶透過中原按揭轉介申請，全期按息低至H加1.3厘，封頂按息為P減2.5厘（P現為5.875厘），以封頂息計，即現時實際優惠按息低至3.375厘，計劃設有特高現金回贈高達貸款額2.3%，客戶兼享Mortgage–Link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出。客戶採用按保上會按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。

本港 1 個月拆息回落至 2.24%

王美鳳稱，最近與樓按相關1個月港元拆息已下跌多日至2.24厘，以今日計之H按息(3.54厘； H加1.3厘計)已跌穿巿場上部份銀行之封頂息3.625厘，即使美元拆息已有所上升，港元拆息卻仍然連日不升反跌，反映港元資金充裕，相信是因為市況向好投資環境吸引資金留港，令拆息與最優惠利率H/P差距擴闊至3.39厘，遂令銀行未有跟隨美息進一步上調最優惠利率(P)，由於息率已接近見頂，而見頂之按息仍處低水平，市場已完全消化加息因素，加上受惠於防疫措施解除、通關復常等利好因素，鞏固買家信心加快入市步伐，樓市正在價量回升，同時帶動按揭申請量明顯增加，銀行樓按取態亦正面積極，客戶可把握最優惠按揭配套入巿。