長沙灣新盤｜睿峰擬季內現樓推售餘下單位 基座商場明日起招標

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰(前稱恆大．睿峰)於今年5月展開交樓程序，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，目前尚餘約220伙待售，戶型涵蓋開放式至三房，當中以兩房為主，原先部署明年第一季以現樓形式推出市場，但周三(19日)發表的施政報告若有利好樓市措施推出，相信將有助第四季市況造好，故有機會提早今季內推出單位應市，而定價仍在研究中。

至於部分因按揭問題而未能完成交易的業主，早前有部分已申請消費者訴訟基金，並已委聘律師作跟進，循法律途徑解決交易爭議，陳玉成稱，現時未收到有關機構的通知，重申公司於去年11月起已與項目買家進行溝通，至今已有約200伙完成交樓程序，順利交付。

樓市已見底 壓力測試阻礙買家入市

被問及樓市走勢，陳玉成認為本港樓市已見底，美國加息步伐「接近尾聲」，政府將推出有利樓市的政策，金管局近期亦已放寬壓力測試，坦言本港金融體系穩健，壓力測試是阻礙買家入市，屬「唔應該既產物」，「買唔買樓由買家自己決定，但如果因按揭問題而買唔到樓就唔係咁好。」他估計今季物業市道會開始向上，明年首季將會回復正常。