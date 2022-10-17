長沙灣新盤｜睿峰擬季內現樓推售餘下單位 基座商場明日起招標

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰(前稱恆大．睿峰)於今年5月展開交樓程序，項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，目前尚餘約220伙待售，戶型涵蓋開放式至三房，當中以兩房為主，原先部署明年第一季以現樓形式推出市場，但周三(19日)發表的施政報告若有利好樓市措施推出，相信將有助第四季市況造好，故有機會提早今季內推出單位應市，而定價仍在研究中。
至於部分因按揭問題而未能完成交易的業主，早前有部分已申請消費者訴訟基金，並已委聘律師作跟進，循法律途徑解決交易爭議，陳玉成稱，現時未收到有關機構的通知，重申公司於去年11月起已與項目買家進行溝通，至今已有約200伙完成交樓程序，順利交付。
樓市已見底 壓力測試阻礙買家入市
被問及樓市走勢，陳玉成認為本港樓市已見底，美國加息步伐「接近尾聲」，政府將推出有利樓市的政策，金管局近期亦已放寬壓力測試，坦言本港金融體系穩健，壓力測試是阻礙買家入市，屬「唔應該既產物」，「買唔買樓由買家自己決定，但如果因按揭問題而買唔到樓就唔係咁好。」他估計今季物業市道會開始向上，明年首季將會回復正常。
「The Vertex Arcade」可提供逾30間商舖
至於該盤的基座商場「The Vertex Arcade」，將於明日(18日)起展開招標出售程序，截標日期為今年11月18日。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，正式委任三大國際代理行，包括高力、仲量聯行及第一太平戴維斯為商場的聯合獨家代理銷售顧問，協助物色具營運及管理商場經驗的投資者承接項目。
馬宣義指，「The Vertex Arcade」樓高3層，佔地約4.5萬呎，預計可以提供超過30間商舖及19個設有充電配罝的停車位，而商場外牆備有一個面積接近400方呎的LED電視屏幕，預計每月租金約200萬元水平。
高力香港董事總經理劉振江稱，市場憧憬入境措施進一步放寬，商舖市場氣氛轉好，The Vertex Arcade鄰近港鐵長沙灣站，加上鄰近有不少新私人住宅項目落成，為商場提供良好的人流保證，預計會吸引投資者的興趣並受市場追捧。
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章指，近年物業市場備受新冠肺炎疫情影響，唯獨鄰近民生區的商場出租率高企，因此預計The Vertex Arcade備受投資者追捧，成為成交最活躍的投資物業之一，內地與香港日後通關復常後，租務表現將更理想。
第一太平戴維斯投資及銷售部董事總經理袁志光說，睿峰自落成以來不斷接獲租務查詢，潛在有興趣的租戶包括大型百貨超市、銀行、咖啡室、連鎖快餐店及運動品牌店等，相信The Vertex Arcade將薈萃時尚名店、著名食府與娛樂熱點。