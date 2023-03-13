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2023-03-13 17:25:35

長沙灣新盤｜睿峰現樓開售累沽47伙 吸金逾4.7億 夥中原送雙人旅遊禮券

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長沙灣新盤｜睿峰現樓開售累沽47伙 吸金逾4.7億 夥中原送雙人旅遊禮券

為配合睿峰最新銷售部署，中原地產為睿峰買家推出全新置業禮遇。(鍾式明攝)

由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰自2月份起以現樓形式開售，迄今沽出47伙，套現金額超過4.7億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目現時約有30多伙正在招標中，戶型涵蓋開放式至三房，最快下周考慮加推單位安排。

VMS鼎珮合夥人馬宣義稱，睿峰迄今累售236伙，總成交金額逾21億元；項目已屆現樓，已吸引逾1萬人次參觀。

為配合睿峰最新銷售部署，中原地產於長沙灣元州商場特設項目專門店，並於今日(13)隆重開幕，並為睿峰買家推出全新置業禮遇。由即日起至本月31日，經中原地產購入睿峰首3名兩房梗廚及三房的買家，可獲贈18,000元雙人旅遊禮券，總值約5.4萬元。優惠先到先得，送完即止。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市利好消息接連出現，上月底新一份財政預算案為首置客調整從價印花稅稅階，令樓市進一步轉旺，加上本月起全面取消口罩令，經濟復常全速加快，買家入市信心明顯增強，各大一手新盤亦錄得理想銷情，反映累積多時的市場購買力正全面釋放。他稱，本月一手成交暫錄1,100宗，不足半個月時間已跑贏上月全月903宗交投量，料全月一手成交量有機會衝破3,000宗，創6年半新高。

九龍區上月一手價量齊升

中原地產西九龍資深營業董事林偉文指，九龍市區新盤持續受追捧，交投有價有市。根據中原地產研究部資料顯示，九龍區一手私人住宅買賣合約登記上月錄得268宗，按月上揚1.2倍，數字連升3個月，更創7個月新高；成交金額則錄49.1億元，按月升1倍，更創9個月新高，反映九龍一手交投價量齊升。

即睇長沙灣新盤睿峰最新資訊(House730)

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