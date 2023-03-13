長沙灣新盤｜睿峰現樓開售累沽47伙 吸金逾4.7億 夥中原送雙人旅遊禮券

由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰自2月份起以現樓形式開售，迄今沽出47伙，套現金額超過4.7億元。VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目現時約有30多伙正在招標中，戶型涵蓋開放式至三房，最快下周考慮加推單位安排。

VMS鼎珮合夥人馬宣義稱，睿峰迄今累售236伙，總成交金額逾21億元；項目已屆現樓，已吸引逾1萬人次參觀。

為配合睿峰最新銷售部署，中原地產於長沙灣元州商場特設項目專門店，並於今日(13日)隆重開幕，並為睿峰買家推出全新置業禮遇。由即日起至本月31日，經中原地產購入睿峰首3名兩房梗廚及三房的買家，可獲贈18,000元雙人旅遊禮券，總值約5.4萬元。優惠先到先得，送完即止。