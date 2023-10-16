長沙灣新盤｜睿峰重啟銷售後累沽102伙 夥利嘉閣推置業及按揭優惠

利嘉閣地產為「睿峰」買家推出專屬置業禮遇。由即日起至今年10月31日，首3名經該行購入項目一手單位之買家，即可獲贈30,000元旅遊禮券，優惠總值達90,000元。另外，利嘉閣按揭代理亦公布為項目買家度身訂造最新按揭優惠。利嘉閣地產董事徐志華稱，「睿峰」處於九龍區核心地段，物業鄰近港鐵站，位置優越，附近民生配套及文娛休閒設施一應俱全。項目設有五星級住客會所「天睿薈」，加上有園林綠化環境及長達28米的室外泳池，同區罕有，尤其吸引講究品味的年輕及中產用家。

《施政報告》將於下周三(25日)公布，陳玉成期望政府能盡快撤消壓力測試，以進一步釋放購買力，帶動樓市交投。若然有利好樓市措施出台，他對後市走勢仍感樂觀，估計今年樓價仍可錄得升幅。

黃詠欣：料美國下月有機會暫緩加息

此外，利嘉閣按揭代理亦公布為項目買家度身訂造最新按揭優惠，提供2種靈活按揭選項，按揭成數皆可高達90%，配合不同客戶需要，其中「置低息」計劃，息率低至H加1.3厘，鎖息上限P減2.5厘(P為6.125厘)，即實際按息為3.625厘，屬市場上最優惠的利率水平，同時有高達1.2%的銀行現金回贈。另外，亦設有「置高回贈」計劃，全期利息低至 P減2厘 (P為6.125厘)，實際按息為4.125厘，有高達2.8%的銀行現金回贈，兩個計劃皆附送高息存款戶口，客戶可把備用資金存入高息戶口，享與供息率一致的存款息率，節省部分利息開支。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，美國加息步伐放慢，認為聯儲局下月有機會暫緩加息；而本港方面目前拆息水平仍然高企，由於傳統上銀行於第四季「收水」，但預期明年初再去爭奪按揭生意時，或再重新增加優惠及現金回贈。

「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。

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