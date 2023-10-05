長沙灣新盤｜睿峰開放全新現樓示範單位 向3伙一房買家贈送傢俬套餐

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月初重啟銷售步伐迄今，累沽99伙，套現近12億元。鼎珮董事總經理陳玉成表示，近日所售出的單位中，佔約20%至30%的買家為從事金融及相關行業。項目周四(5日)向傳媒開放全新現樓連裝修及家具示範單位，為西翼25樓C室，實用面積319方呎，一房間隔，即日起開放予公眾參觀。

陳玉成透露，將向3伙特選單位的買家贈送傢俬套餐，每伙傢俬套餐價值約12.88萬元。他稱，近期更有不少高端人才通行證計劃(簡稱高才通)人士垂詢項目，針對這批準買家，與知名室內設計公司Indigo打造的一房現樓連傢俬示範單位，並方便這批專才、用家或投資者，可以即買即住或即買即放租，未來考慮為兩房單位贈送傢俬套餐。