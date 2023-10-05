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地產
2023-10-05 17:51:29

長沙灣新盤｜睿峰開放全新現樓示範單位 向3伙一房買家贈送傢俬套餐

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長沙灣新盤｜睿峰開放全新現樓示範單位 向3伙一房買家贈送傢俬套餐

陳玉成透露，將向3伙特選單位的買家贈送傢俬套餐，每伙傢俬套餐價值約12.88萬元。(鍾式明攝)

由鼎珮集團持有的長沙灣現樓新盤「睿峰」自2月初重啟銷售步伐迄今，累沽99伙，套現近12億元。鼎珮董事總經理陳玉成表示，近日所售出的單位中，佔約20%30%的買家為從事金融及相關行業。項目周四(5)向傳媒開放全新現樓連裝修及家具示範單位，為西翼25C室，實用面積319方呎，一房間隔，即日起開放予公眾參觀。

陳玉成透露，將向3伙特選單位的買家贈送傢俬套餐，每伙傢俬套餐價值約12.88萬元。他稱，近期更有不少高端人才通行證計劃(簡稱高才通)人士垂詢項目，針對這批準買家，與知名室內設計公司Indigo打造的一房現樓連傢俬示範單位，並方便這批專才、用家或投資者，可以即買即住或即買即放租，未來考慮為兩房單位贈送傢俬套餐。

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期望撤消壓力測試 料可提升兩成樓市成交量

對於樓市表現，他認為自早前放寬首置按保至樓花項目後，整體睇樓量都有明顯帶動，政府近年積極輸入內地專才，令內地專才亦佔項目總買家約三分之一；期望政府能盡快撤消壓力測試，進一步釋放購買力，估計可提升約20%的樓市成交量。

「睿峰」位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224至639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203至758方呎，平台面積由62至375方呎不等。

即睇長沙灣新盤睿峰最新資訊 (House730)

長沙灣新盤｜睿峰開放全新現樓示範單位 向3伙一房買家贈送傢俬套餐

陳玉成認為，自早前放寬首置按保至樓花項目後，整體睇樓量都有明顯帶動。(鍾式明攝)

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