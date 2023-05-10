長沙灣新盤｜睿峰2月迄今累沽70伙 夥中原推母親節置業優惠總值6.9萬

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰銷情持續暢旺，鼎珮合夥人馬宣義表示，項目自今年2月起以現樓方式發售，迄今已累售70伙，套現金額近8億元，平均呎價超過2.3萬元，成績理想。
為配合睿峰銷售部署，加上母親節將至，中原地產特別為該盤推出全新置業禮遇。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至本月31日，經中原地產購入睿峰首5名兩房梗廚及三房的買家，可獲贈1.38萬元按摩椅一張，優惠總值6.9萬元。優惠先到先得，送完即止。
劉瑛琳指，睿峰今年銷情節節上升，全因項目戶型多元化，涵蓋開放式至三房間隔，加上已屆現樓，可即買即住或即買即收租，吸引用家及投資者入市。
九龍區今年首4個月一手成交按年增1.3倍
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，上周美國聯儲局一如市場預期，加息0.25厘，香港銀行亦跟隨加息，屬預期之內，加幅亦十分溫和，相信加息周期已到尾聲。加息後本港按息仍處於極低水平，對供樓負擔影響輕微，加上近月銀行下調新造按息以及增加按揭回贈優惠，亦有助抵銷息率上升的影響，預計是次加息對樓市不會構成實質影響。
事實上，九龍區新盤一直備受市場追捧，今年交投持續向升，根據中原研究部資料顯示，今年首4個月，九龍區一手私人住宅買賣合約登記錄得1,727宗，成交金額266.3億元，對比去年首4個月錄得的756宗及92.2億元，分別躍升1.3倍及1.9倍，反映九龍區一手成交顯著增長，且有價有市。