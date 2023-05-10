長沙灣新盤｜睿峰2月迄今累沽70伙 夥中原推母親節置業優惠總值6.9萬

由鼎珮集團持有的長沙灣睿峰銷情持續暢旺，鼎珮合夥人馬宣義表示，項目自今年2月起以現樓方式發售，迄今已累售70伙，套現金額近8億元，平均呎價超過2.3萬元，成績理想。

為配合睿峰銷售部署，加上母親節將至，中原地產特別為該盤推出全新置業禮遇。中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由即日起至本月31日，經中原地產購入睿峰首5名兩房梗廚及三房的買家，可獲贈1.38萬元按摩椅一張，優惠總值6.9萬元。優惠先到先得，送完即止。

劉瑛琳指，睿峰今年銷情節節上升，全因項目戶型多元化，涵蓋開放式至三房間隔，加上已屆現樓，可即買即住或即買即收租，吸引用家及投資者入市。