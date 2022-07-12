長沙灣新盤｜睿峰21伙呼吸plan買家今遭發展商殺訂 共涉逾883萬

原先由中國恒大(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱恆大．睿峰)，於今年5月展開交樓程序，至今已有185伙、超過八成已售單位已完成交樓程序，順利交付。不過部分採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」高成數按揭即90%一按的買家，因項目轉讓後發展商只承做樓價80%的一按，以及由 Priority Solution Limited承做樓價10%的二按，令部分買家在期限內未完成交易或無法上會，而遭到殺訂。最新發展商公布，將沒收21個單位的臨時訂金，涉及總數為883.3萬元。

34 個單位未有於合約要求期限內成交

鼎珮集團最新表示，已售單位當中，有34個單位由於各種原因最終未有於合約要求的期限內完成交易。鑑於當中有21位買家無法聯絡或沒有申請發展商按揭計劃或沒有發展商按揭，或已表明不會完成交易的意向之單位，在秉持合約精神及尊重法律的原則下，公司已於今日(12日)行使買賣合約下的權利中止有關交易並向有關買方發信中止通知書，同時買家亦可恢復首置客身份。而相關單位已於同日暫停銷售，以便公司日後再作計劃。

該集團指出，就是次發出的中止通知書而言，買賣雙方簽訂的買賣合約完全遵從地政總署要求，其中相關條款列明，賣方如因買方未能履行責任而行使買賣合約權利中止有關交易，賣方只可沒收臨時訂金(即成交價的5%)。根據公司的資料顯示，將沒收21個單位的臨時訂金由28.11萬至60.69萬元不等，涉及總數為883.3萬元。

另外，以上34位買家當中的13位的按揭申請，按揭公司正在努力跟進中及協助該等買家提交更多補充資料及完成交易。公司亦正盡力提供適切的協助，包括給予該13位買家充裕的時間，以便完成交易。