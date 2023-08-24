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地產
2023-08-24 17:51:19

長沙灣新盤｜維港滙今年售出213伙 吸金逾48億 周末舉辦「盛夏藝術節」

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長沙灣新盤｜維港滙今年售出213伙 吸金逾48億 周末舉辦「盛夏藝術節」

維港滙今日(24日)首度向傳媒開放位於第2期及第3期的全新臨海會所；圖左為黃光耀，右為田兆源。

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣「維港滙」繼早前第1期入伙後，第2期及第3期亦正式入伙，令銷情持續升溫。信置執行董事田兆源表示，整個項目今年迄今已售出213伙，套現逾48億元；自開售迄今則累沽1,026伙，套現逾166.8億元。

大手客斥9600萬購2伙海景樓王戶

田兆源指，本月錄得一組買家大手購入2伙「維港滙 II」同層、相鄰的海景樓王，總成交價達9,600萬元。兩個單位均前迎廣闊泳池及維港；兩者更特設私人升降機大堂，私隱度十足，並配備著名品牌GaggenauSub-Zero高級家電及煮食設備。

長沙灣新盤｜維港滙今年售出213伙 吸金逾48億 周末舉辦「盛夏藝術節」

發展商特意邀請美國Rottet Studio及Champalimaud Design兩大國際團隊攜手打造項目逾58,000方呎臨海雙會所「The Jewel」。

5.8萬方呎臨海雙會所「The Jewel

該盤今日(24)首度向傳媒開放位於第2及第3期的全新臨海會所，發展商特意邀請美國Rottet StudioChampalimaud Design兩大國際團隊攜手打造項目逾58,000方呎臨海雙會所「The Jewel」。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，會所設有多間私人盛宴廳，另特設雙健身室，24小時開放，配備先進器材及瑜伽坊，住戶隨時舒展身心，更設罕有的多用途標準室內運動場，可用作標準籃球場或4個羽毛球場。會所亦設寬敞室內、室外童遊空間，並以海洋及郵輪主題，設各式遊樂設施和益智玩具，更備有兒童閱讀空間，動靜皆宜。

此外，會所設兩個約50米長的室外游泳池。位於第2期的「Marina Oval」前迎「維港門廊」IFCICC及極致海景，加上獨特橢圓形設計，長約50米，最闊位置達20米，一旁更設「戶外按摩池」。會所亦設約25米恒溫室內游泳池「Four Seasons Pool」，住戶四季均可自由暢泳。

即睇長沙灣維港滙I最新資訊 (House730)

即睇長沙灣維港滙II最新資訊 (House730)

即睇長沙灣維港滙III最新資訊 (House730)

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「維港滙」將於本周末舉辦「盛夏藝術節」精彩活動，詳情如下：

日期：82627(一連兩日)

時間：下午2時至6

地點：荔盈街8號「維港滙II

活動內容：

    率先參觀現樓示範單位

    精彩藝術體驗，包括：

「維港門廊之歌」

  • 特意邀請香港知名女高音郭岍小姐Rachel 聯同弦樂四重奏獻上多首著名樂曲，包括經典歌劇及百老匯音樂劇曲目。

「維港之弦四重奏」

  • 在璀璨的維港景致下，由現場小提琴、中提琴及大提琴組成弦樂四重奏，獻奏出多首扣人心弦的經典著名樂曲。

「海底小世界」海洋果凍燭台親子工作坊

  • 讓孩子們以維港為靈感，製作屬於自己的海底小世界。

「海的色彩」貝殼畫親子工作坊

  • 以海洋的美景為素材，創作出獨一無二的畫作。
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