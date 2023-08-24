長沙灣新盤｜維港滙今年售出213伙 吸金逾48億 周末舉辦「盛夏藝術節」

維港滙今日(24日)首度向傳媒開放位於第2期及第3期的全新臨海會所；圖左為黃光耀，右為田兆源。

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣「維港滙」繼早前第1期入伙後，第2期及第3期亦正式入伙，令銷情持續升溫。信置執行董事田兆源表示，整個項目今年迄今已售出213伙，套現逾48億元；自開售迄今則累沽1,026伙，套現逾166.8億元。

大手客斥 9600 萬購 2 伙海景樓王戶

田兆源指，本月錄得一組買家大手購入2伙「維港滙 II」同層、相鄰的海景樓王，總成交價達9,600萬元。兩個單位均前迎廣闊泳池及維港；兩者更特設私人升降機大堂，私隱度十足，並配備著名品牌Gaggenau及Sub-Zero高級家電及煮食設備。