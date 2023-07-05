長沙灣新盤｜維港滙系列累沽逾千伙 夥拍代理推出置業優惠 會所首曝光！(多圖)

由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙發展項目銷情理想，信置執行董事田兆源表示，今年迄今累沽190伙，套現逾42億元，並透露每個周末平均有約20至30組客人到現場睇樓；而項目開售迄今賣出超過1,000伙，累售1,003伙，套現逾161億元。他稱，維港滙I已通知業主收樓，而第2期部署於8月交樓。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目夥拍中原地產、利嘉閣地產等四大代理行推出置業優惠，由即日起經指定代理行購入維港滙的三房及四房單位，可獲贈價值1.68萬元的禮券，每間代理行設有5個名額，優惠總值33.6萬元。當中經中原地產購入單位可獲贈旅遊禮券，而經利嘉閣地產購入單位可獲贈餐飲禮券。
發展商今日向傳媒開放維港滙I現樓會所予傳媒參觀，發展商邀請美國Rottet Studio及Champalimaud Design 兩大國際團隊共同打造逾5.85萬平方呎臨海雙會所「The Jewel」，提供戶外游泳池、室內外兒童遊樂場、宴會廳、24小時健身室等設施。
維港滙I設有「海景樓王」連裝修示範單位予公眾預約參觀，屬第1座11樓A室，實用面積1,385方呎，採四房雙套加多功能房連洗手間間隔。
單位設計煣合現代藝術精髓，將維港的璀璨奢華氣息融入空間，令整個空間更優雅及尊貴。單位擁特長的客飯廳長約7.5米，闊約4米，連接實用面積50方呎的露台，由於單位前迎維港，同時欣賞翠綠開揚的全新海濱長廊，景觀層次豐富。從客飯廳放眼望去，璀璨醉人的海景盡入眼簾，將室內室外融為一體。
單位設有兩個套房，主人套房空間寬敞，擺放雙人床後仍可做到三邊落床，特別採用特大的弧形廣角玻璃窗，將廣闊的海景引入室內，空間更透亮和開揚。另一套房同樣設特大的弧形廣角玻璃窗，更連接16方呎的工作平台，進一步提升採光；餘下兩間房間亦有L形玻璃窗。
廚房布局工整，設有雙邊備餐空間，更配備著名品牌Gaggenau及Sub-Zero高級家電及煮食爐具。
⇊第1座11樓A室「海景樓王」⇊