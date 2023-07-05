長沙灣新盤｜維港滙系列累沽逾千伙 夥拍代理推出置業優惠 會所首曝光！(多圖)

由信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙發展項目銷情理想，信置執行董事田兆源表示，今年迄今累沽190伙，套現逾42億元，並透露每個周末平均有約20至30組客人到現場睇樓；而項目開售迄今賣出超過1,000伙，累售1,003伙，套現逾161億元。他稱，維港滙I已通知業主收樓，而第2期部署於8月交樓。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，項目夥拍中原地產、利嘉閣地產等四大代理行推出置業優惠，由即日起經指定代理行購入維港滙的三房及四房單位，可獲贈價值1.68萬元的禮券，每間代理行設有5個名額，優惠總值33.6萬元。當中經中原地產購入單位可獲贈旅遊禮券，而經利嘉閣地產購入單位可獲贈餐飲禮券。

發展商今日向傳媒開放維港滙I現樓會所予傳媒參觀，發展商邀請美國Rottet Studio及Champalimaud Design 兩大國際團隊共同打造逾5.85萬平方呎臨海雙會所「The Jewel」，提供戶外游泳池、室內外兒童遊樂場、宴會廳、24小時健身室等設施。 即睇長沙灣維港滙I最新資訊 (House730)