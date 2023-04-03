長沙灣新盤｜維港滙系列累沽932伙 套現近145億 夥代理推置業優惠

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙系列，開售迄今累沽932伙，總成交金額逾144.7億元，邁向145億元。項目乘勝追擊，夥拍中原地產、利嘉閣地產等代理推出「星級置業大禮 」，迎復活節長假期。
信置執行董事田兆源表示，自經濟全面復常、通關後，購買力持續釋放；利息回穩，增加準買家入市信心，推動物業市場交投飛升。3月份一手市場成交達約2,000伙，創7個月新高。當中維港滙今年迄今迅速售出119伙，套現逾25.8億元，當中更有8伙單位成交價超過5,000萬元。
加強對内地客宣傳
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，「高才通」、「灣區人才簽」、「專才退辣稅計劃」等政策，帶來不少內地客及其家人子女來港置業，涵蓋用家及投資者。根據資料，維港滙今年首3個月的成交中，有約六成買家為內地客或新香港人。有見及此，項目的銷售推廣亦將再升級，從社交媒體、社群、KOL等多渠道接觸內地客群；更會以他們地道的語言及手法，度身訂造最合適、最全面的項目資訊。
將設全新現樓示範單位
隨著維港滙II及維港滙III已獲批入伙紙，發展商正籌備現場睇樓流程，更將有全新現樓示範單位，料項目銷情將更熱烈。此外，為迎接復活節長假期，項目夥拍代理行推出「復活節星級置業大禮」，助準買家購入心水物業，總共送出336,000元大禮。其中經中原地產選購維港滙三房至四房單位，可獲16,800元傢俬禮券；經利嘉閣地產選購維港滙三房至四房單位，可獲16,800元旅遊禮券；每間代理行名額5名，先到先得。
另外，除了慶祝項目銷情火熱外，黃光耀及田兆源兩位多年來合作無間，更接連升職，今日記者會上黃光耀特意為即將生日的田兆源驚喜送上簽名香檳及生日蛋糕，預祝其大喜日子，並與銷售團隊及傳媒朋友一同分享喜悅。