長沙灣新盤｜維港滙系列累沽932伙 套現近145億 夥代理推置業優惠

由會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作發展的長沙灣維港滙系列，開售迄今累沽932伙，總成交金額逾144.7億元，邁向145億元。項目乘勝追擊，夥拍中原地產、利嘉閣地產等代理推出「星級置業大禮 」，迎復活節長假期。

加強對内地客宣傳

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，「高才通」、「灣區人才簽」、「專才退辣稅計劃」等政策，帶來不少內地客及其家人子女來港置業，涵蓋用家及投資者。根據資料，維港滙今年首3個月的成交中，有約六成買家為內地客或新香港人。有見及此，項目的銷售推廣亦將再升級，從社交媒體、社群、KOL等多渠道接觸內地客群；更會以他們地道的語言及手法，度身訂造最合適、最全面的項目資訊。

將設全新現樓示範單位

隨著維港滙II及維港滙III已獲批入伙紙，發展商正籌備現場睇樓流程，更將有全新現樓示範單位，料項目銷情將更熱烈。此外，為迎接復活節長假期，項目夥拍代理行推出「復活節星級置業大禮」，助準買家購入心水物業，總共送出336,000元大禮。其中經中原地產選購維港滙三房至四房單位，可獲16,800元傢俬禮券；經利嘉閣地產選購維港滙三房至四房單位，可獲16,800元旅遊禮券；每間代理行名額5名，先到先得。