長沙灣新盤｜連方I夥利嘉閣推置業優惠 獲智能家電禮券總值3萬元

由萬科香港發展、利嘉閣地產獨家代理銷售的長沙灣連方I，自推出以來備受市場追捧，銷情熾熱。利嘉閣地產為回饋一眾買家，且配合發展商的銷售部署，宣布為利嘉閣地產的連方I客戶，推出「智能家電禮券」專屬置業優惠，由即日起至今年7月15日，凡經利嘉閣地產購入連方I單位的首3名買家，即可獲贈1萬元智能家電禮券，名額3個，總值3萬元，優惠先到先得，送完即止。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，公司很榮幸獲委託為連方I的獨家銷售代理。該盤自推出以來深受市場歡迎，尤其吸引上車客、年輕家庭，以及長線投資者追捧。他稱，自年初恢復通關以來，樓市迅速回升，而隨着本港經濟逐漸復甦，加上政府積極吸納高端人才來港，為樓市帶來一批生力軍，帶動買賣及租務交投轉趨活躍，預計下半年樓市表現會比上半年更佳；而優質市區物業，更會是新來港專才及投資者的熱門選擇，預計連方I亦受惠，銷情可望節節向上。