長沙灣新盤｜連方I樓書出爐 單位面積232至547方呎 最快下月開售

市區新盤戰即將開打，萬科香港長沙灣醫局街233號昨日(26日)正式命名為「連方」(BONDLANE)，首先推出「連方I」(BONDLANE I)，隨即今日(27日)上載售樓說明書。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方I現時銷售準備工作已接近尾聲，預計最快下月可推出市場。

據樓書顯示，連方I提供158伙，標準單位樓層採一層8伙設計，備有兩部升降機，住宅樓層由5樓起。全盤最細面積為A室及H室，實用面積同為232方呎，開放式間隔；全盤最大面積為27樓A室，實用面積547方呎，連494方呎平台，三房連套房間隔。

開放式戶佔全盤 48%

連方I主打開放式及一房單位，開放式戶佔76伙或約48%、一房戶佔57伙或約36%，合共佔全盤達84%。另兩房戶佔19伙或約12%，餘下6伙為連天台或天台特式戶。

開放式戶實用面積介乎232至266方呎，一房戶實用面積介乎290至293方呎，兩房戶實用面積401方呎，而特色戶實用面積介乎411至547方呎。

「連方」由兩座住處大樓組成，提供逾550伙。發展商先推出連方I應市，預計關鍵日期為2024年6月30日，樓花期長約20個月。發展商昨透露，項目有望下月上旬開放2個示範單位及公布首張價單，定價會參考同系The Campton及九龍核心區物業。