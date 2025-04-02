長沙灣睿峰商場逾3千呎樓面 牙科診所每月約10萬承租｜商舖市況

舖租價格持續下滑，醫療行業趁勢積極開拓業務。新近有牙科診所進駐長沙灣睿峰基座商場，以每月約10萬元承租逾3,000方呎舖位，與同層另一所非牟利團體為鄰，產生協同效應。目前睿峰基座商場尚餘6個舖位招租，呎租叫價由30至65元不等。

現有租客廣泛 助帶動人流 中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事林彥釗表示，最新促成的租務成交為長沙灣元州街249至263號睿峰基座商場1樓01至04室及51號舖，建築面積約3,288方呎，月租約10萬元，折合呎租約30.4元。新租客為牙科診所，首度於九龍區開設分店。他指出，該牙科診所租客睇中睿峰地利位置方便，位處東京街及元州街交界，離港鐵站出口僅需1分鐘，區內亦有多幢商廈，以及被多個住宅項目包圍，區內居民消費穩定；加上睿峰基座商場現時1樓部分樓面，亦租予非牟利團體及補習社，2樓全層則租予24/7健身中心，涉及樓面面積更達12,000方呎，為本港其中一家最大樓面面積的分店，已於今年年初開始營運，帶動商場人流不俗。 此外，睿峰商場地舖本身亦甚受餐飲品牌歡迎，當中包括網紅打卡食店朱敏記大牌檔，以及內地火鍋品牌小肥羊集團首家迴轉火鍋店，相信可為新租客帶來更多宣傳推廣效益。