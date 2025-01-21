開售10日吸金近4億 皇都天際 特色戶欲提早新春前招標

新一年港島區新盤銷情理想，新世界發展(017)旗下北角「皇都」於10日內售出10伙，套現近4億元，平均成交呎價逾3.43萬元。發展商亦加快項目銷情，計劃提前在農曆新年前推出頂層連天台大宅招標發售，有望創項目新高價；另透露項目較細面積的一房及兩房單位，有機會提早農曆新年後推售。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，全盤僅餘1伙THE LAGACY傳承．邸尚未推出，屬特色天台大宅35樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連私人天台934方呎，私人天台尊享維港煙花美景，單位已接獲不少查詢，有機會短期推出招標。
何家欣表示，自NOBLE COLLECTION 典藏．邸全數沽清後，標準維港珍藏四房大宅僅餘最後2伙CLASSY COLLECTION雅致．邸，實用面積1,246方呎。她說，「皇都」全數24伙維港珍藏大宅均配備高級德國Miele廚房家電，指定單位總零售投資額高達逾500萬元。
海盈山今開賣78伙 截收1812票
由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」今日以價單形式發售78伙，項目昨日截收1,812票，超額認購逾22倍。該盤將於明日以招標形式出售21伙三房單位，實用面積由861至915方呎。
澐璟夥地產代理推新春置業優惠
另外，由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德跑道區新盤「澐璟」夥拍中原及利嘉閣地產推出新春置業優惠。中原九龍董事劉瑛琳指，即日起至2月15日經該行購買單位的首5名買家，均可獲贈價值16.8萬元歐洲郵輪豪華假期禮券，優惠總值84萬元。利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，即日起至2月15日經該行購買項目一手單位的首5名買家可獲「智能家電禮券」，每個優惠名額約值16.8萬元，總值約84萬元。