開售10日吸金近4億 皇都天際 特色戶欲提早新春前招標

新一年港島區新盤銷情理想，新世界發展(017)旗下北角「皇都」於10日內售出10伙，套現近4億元，平均成交呎價逾3.43萬元。發展商亦加快項目銷情，計劃提前在農曆新年前推出頂層連天台大宅招標發售，有望創項目新高價；另透露項目較細面積的一房及兩房單位，有機會提早農曆新年後推售。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣指，全盤僅餘1伙THE LAGACY傳承．邸尚未推出，屬特色天台大宅35樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連私人天台934方呎，私人天台尊享維港煙花美景，單位已接獲不少查詢，有機會短期推出招標。