開放式一手單位轉售蝕幅最高 西營盤一納米戶最慘 4年輸逾5球｜樓市數據

細價樓易上車，尤其是開放式單位，屬較低門檻的置業選擇。不過，在樓市持續下行的情況下，開放式單位樓價，已較2年前歷史高位跌超過兩成。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，在放寬按揭之前，開放式單位盛行，但隨著2022年2月政府進一步放寬按揭保險樓價上限 (俗稱「波叔Plan」)後，市民買樓的首期負擔減少，導致這類開放式單位吸引力下降，樓價已較2021年歷史高位跌逾兩成。

樓價再跌 開放式戶蝕幅料再高

該行資料指，在2018至2020年買入的開放式一手私人住宅轉售帳面蝕讓比例約50%，平均蝕讓幅度達12.8%，蝕幅是4種房型中最高。如樓價再進一步向下，相信開放式單位的蝕讓比例及幅度，有機會被推高。數字顯示，2018至2020年買入的一手私人住宅合共45,314伙，其中二手轉售(截至2023年10月31日)有2,265個，整體轉售宗數比例錄5.0%。

若以房型計，一房的轉售比例最高，錄6.5%，其次為開放式，錄5.2%，兩房及三房或以上的轉售比例，均少於半成，而房型愈大，轉售比例愈低。而整體一手私人住宅轉售中，有逾四成錄得帳面蝕讓，平均蝕讓幅度為10.2%，當中開放式一手單位轉售有一半屬蝕讓，蝕讓比例較整體大市為高，其平均蝕讓幅度錄12.8%，蝕幅明顯高於大市及其他房型類別。