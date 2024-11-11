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地產
2024-11-11 09:45:00

開放式戶業主大逃亡！馬鞍山薈朗見蝕幅新高 元朗6年唔見近「2球」(有圖)｜二手市況

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開放式戶業主大逃亡！馬鞍山薈朗見蝕幅新高 元朗6年唔見近「2球」(有圖)｜二手市況

開放式戶業主大逃亡！馬鞍山薈朗見蝕幅新高 元朗6年唔見近「2球」(有圖)｜二手市況

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面積細、易入場的開放式單位一度備受市場追捧，惟近年樓價下行，其身價大幅插水，業主要將單位甩手難免要損手。

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山薈朗2座低層A02室，實用面積約221方呎，開放式間隔。單位坐向西，外望城市景，放盤半年，原叫價305萬元，最終以280萬元沽出，減價25萬元或約8.2%，呎價約12,670元。

據了解，原業主於2020年以408萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損128萬元，物業期內跌價約31.4%。翻查資料，屋苑過往的二手成交蝕幅介乎2%27%，可見是次成交創屋苑歷來蝕幅最大。

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即睇馬鞍山薈朗放盤 (House730)

⇊直擊馬鞍山薈朗2座低層A02室⇊

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PARK YOHO開放式戶268萬沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，減息後元朗區於周六、日睇樓量明顯增多，當中不乏首次睇樓的新買家，惟個別業主開始收窄議價空間，令交投未見加快。

王勤學稱，PARK YOHO MILANO 32A座低層E室，實用面積約254方呎，開放式間隔，以268萬元沽出，呎價約10,551元。據了解，原業主於2018年以約463萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面蝕195萬元，物業期內貶值約42.1%

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開放式戶業主大逃亡！馬鞍山薈朗見蝕幅新高 元朗6年唔見近「2球」(有圖)｜二手市況

PARK YOHO開放式戶268萬元沽出，6年貶值約42.1%。(資料圖片)

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