開放式戶業主大逃亡！馬鞍山薈朗見蝕幅新高 元朗6年唔見近「2球」(有圖)｜二手市況

面積細、易入場的開放式單位一度備受市場追捧，惟近年樓價下行，其身價大幅插水，業主要將單位甩手難免要損手。

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山薈朗2座低層A02室，實用面積約221方呎，開放式間隔。單位坐向西，外望城市景，放盤半年，原叫價305萬元，最終以280萬元沽出，減價25萬元或約8.2%，呎價約12,670元。

據了解，原業主於2020年以408萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面虧損128萬元，物業期內跌價約31.4%。翻查資料，屋苑過往的二手成交蝕幅介乎2%至27%，可見是次成交創屋苑歷來蝕幅最大。