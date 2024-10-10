開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

開放式單位由於入場銀碼細，不但「易上車」，亦成為投資客追捧對象，一度在市場盛行；不過隨著政策轉變，加上近年樓價下行，此類單位吸引力大減，樓價更以驚人速度下跌，近日二手連錄開放式單位蝕讓成交，最傷一宗6年間大貶值達四成。

市場消息指，元朗溱柏10座中層J室，實用面積約272方呎，開放式間隔。原業主早於去年4月放盤，當時開價430萬元，隨後因應市況減價，日前降至290萬元後獲洽詢，最終以285萬元成交，累減145萬元或約33.7%，呎價10,478元。