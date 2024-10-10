熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 Coldplay 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-10-10 07:30:00

開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

分享：
開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

adblk5

開放式單位由於入場銀碼細，不但「易上車」，亦成為投資客追捧對象，一度在市場盛行；不過隨著政策轉變，加上近年樓價下行，此類單位吸引力大減，樓價更以驚人速度下跌，近日二手連錄開放式單位蝕讓成交，最傷一宗6年間大貶值達四成。

市場消息指，元朗溱柏10座中層J室，實用面積約272方呎，開放式間隔。原業主早於去年4月放盤，當時開價430萬元，隨後因應市況減價，日前降至290萬元後獲洽詢，最終以285萬元成交，累減145萬元或約33.7%，呎價10,478元。

adblk6

據悉，原業主於2018年以約478萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面勁蝕193萬元，物業期內貶值約40.4%。資料顯示，屋苑過去二手蝕幅介乎2%37%，可見是次成交創屋苑歷來最高蝕幅。

9年前成交價再低4.5%

值得留意，上述單位於20154月以298.3萬元成交，最新造價較當年再低13.3萬元或4.5%。資料顯示，溱柏位於十八鄉公庵路68號，2014年入伙，共有9座，提供1,620個單位。

開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況 開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

大埔嵐山開放式6年貶值35%

中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔嵐山18座高層A室，實用面積約181方呎，開放式間隔。原開價約298萬元，日前以260萬元沽出，累減約38萬元或約12.8%，呎價約14,365元。

據了解，新買家為上車客，見屋苑少有放盤，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2018年以約398萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失約138萬元，物業期內跌價約34.7%

翻查資料，同類型單位今年4月亦曾錄得一宗大額蝕讓個案，為屋苑16座中層A室，實用面積約194方呎，同為開放式間隔，以256萬元成交，呎價約13,196元，上手業主於2018年以394萬元購入單位，持貨約6年，帳面蒸發138萬元或約35%

資料顯示，嵐山位於大埔市中心鳳園路9號，2014年入伙，共有2期，涉及8座，提供1,350個單位。

adblk7

翰林峰開放式戶5年帳輸139

即使坐落於港島區，亦難逃蝕讓命運。市場消息透露，西營盤翰林峰5座中層C室，實用面積約216方呎，開放式間隔。原開價約500萬元，最終減價42萬元或約8.4%，以458萬元沽出，呎價約21,204元。

據悉，原業主於2017年以約597.2萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損失約139.2萬元，物業期內跌價約23.3%。資料顯示，翰林峰位於石塘咀皇后大道西460號，2019年入伙，共有4座，提供645個單位。

事實上，隨著20222月政府進一步放寬按揭保險樓價上限 (俗稱「波叔Plan)後，市民買樓的首期負擔減少，導致這類開放式單位吸引力下降。

adblk8

amJetso送香港美酒佳餚巡禮-品味通行證 立即登入會員參加

 
 
 