開放式戶業主轉手蝕入肉！「4字頭」入市 樓價6年蒸發四成｜二手市況

開放式單位由於入場銀碼細，不但「易上車」，亦成為投資客追捧對象，一度在市場盛行；不過隨著政策轉變，加上近年樓價下行，此類單位吸引力大減，樓價更以驚人速度下跌，近日二手連錄開放式單位蝕讓成交，最傷一宗6年間大貶值達四成。
市場消息指，元朗溱柏10座中層J室，實用面積約272方呎，開放式間隔。原業主早於去年4月放盤，當時開價430萬元，隨後因應市況減價，日前降至290萬元後獲洽詢，最終以285萬元成交，累減145萬元或約33.7%，呎價10,478元。
據悉，原業主於2018年以約478萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面勁蝕193萬元，物業期內貶值約40.4%。資料顯示，屋苑過去二手蝕幅介乎2%至37%，可見是次成交創屋苑歷來最高蝕幅。
較9年前成交價再低4.5%
值得留意，上述單位於2015年4月以298.3萬元成交，最新造價較當年再低13.3萬元或4.5%。資料顯示，溱柏位於十八鄉公庵路68號，2014年入伙，共有9座，提供1,620個單位。
大埔嵐山開放式6年貶值35%
中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔嵐山1期8座高層A室，實用面積約181方呎，開放式間隔。原開價約298萬元，日前以260萬元沽出，累減約38萬元或約12.8%，呎價約14,365元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑少有放盤，單位間隔合用，即決定購入單位自住。原業主於2018年以約398萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面損失約138萬元，物業期內跌價約34.7%。
翻查資料，同類型單位今年4月亦曾錄得一宗大額蝕讓個案，為屋苑1期6座中層A室，實用面積約194方呎，同為開放式間隔，以256萬元成交，呎價約13,196元，上手業主於2018年以394萬元購入單位，持貨約6年，帳面蒸發138萬元或約35%。
資料顯示，嵐山位於大埔市中心鳳園路9號，2014年入伙，共有2期，涉及8座，提供1,350個單位。
翰林峰開放式戶5年帳輸139萬
即使坐落於港島區，亦難逃蝕讓命運。市場消息透露，西營盤翰林峰5座中層C室，實用面積約216方呎，開放式間隔。原開價約500萬元，最終減價42萬元或約8.4%，以458萬元沽出，呎價約21,204元。
據悉，原業主於2017年以約597.2萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面損失約139.2萬元，物業期內跌價約23.3%。資料顯示，翰林峰位於石塘咀皇后大道西460號，2019年入伙，共有4座，提供645個單位。
事實上，隨著2022年2月政府進一步放寬按揭保險樓價上限 (俗稱「波叔Plan」)後，市民買樓的首期負擔減少，導致這類開放式單位吸引力下降。