開放式戶租務承接理想！九龍入伙盤1.1萬有交易 元朗呎租撲48元｜租賃市況

農曆新年雖然臨近，不過租賃市場表現仍見活躍，當中開放式單位承接力不俗。九龍區入伙盤、深水埗佳悅錄得首宗租賃成交，開放式單位以1.1萬元租出。
中原地產西九龍南昌分行經理劉燦恆表示，佳悅低層C室，實用面積201方呎，開放式間隔。單位坐向東北方，望街景，以11,000元租出，呎租約54.7元。
劉燦恆指，業主於2022年8月以391萬元購入單位，是次租出單位可享近3.4厘租金回報，回報十分理想。據了解，佳悅現時約有4個放租盤，入場租金由11,500元起。
OASIS KAI TAK月內錄5宗成交
中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文稱，啟德新區本月迄今暫錄約58宗租賃成交，當中OASIS KAI TAK佔5宗，平均實用呎租約48元。
施蒂文續稱，OASIS KAI TAK 1座低層C室，實用面積約294方呎，開放式間隔。單位坐向西北方，望啟德車站廣場公園景，以15,000元租出，呎租約51元。據悉，業主於2018年6月以約720萬元購入單位，現成功租出可享約2.5厘租金回報，回報率合理。
尚悅．嶺呎租保持高位
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗尚悅．嶺1座高層J室，實用面積約195方呎，開放式間隔，以月租9,300元租出，呎租約47.7元，呎租保持於高位。據悉，業主於2019年以364.76萬元一手買入單位，現可享近3.1厘租金回報。
王勤學表示，息口高企、樓價跌勢未停，加上股票市場動盪，不少用家轉持觀望態度，轉買為租，推動租賃市場持續活躍，租金亦受到支持。