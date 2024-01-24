開放式戶租務承接理想！九龍入伙盤1.1萬有交易 元朗呎租撲48元｜租賃市況

農曆新年雖然臨近，不過租賃市場表現仍見活躍，當中開放式單位承接力不俗。九龍區入伙盤、深水埗佳悅錄得首宗租賃成交，開放式單位以1.1萬元租出。

中原地產西九龍南昌分行經理劉燦恆表示，佳悅低層C室，實用面積201方呎，開放式間隔。單位坐向東北方，望街景，以11,000元租出，呎租約54.7元。

劉燦恆指，業主於2022年8月以391萬元購入單位，是次租出單位可享近3.4厘租金回報，回報十分理想。據了解，佳悅現時約有4個放租盤，入場租金由11,500元起。