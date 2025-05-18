關稅戰削弱信心 商廈跌幅最大 工商舖按月交投放緩 4月回落逾一成｜投資市場

受關稅戰不確定性困擾，中美關係更添變數，削弱企業及投資者營運信心。據最新標普全球香港採購經理指數(PMI)、經季節性調整後數據，4月份指數按月持平報48.3，續處於去年中以來低位，工商舖市場在4月份交投表現亦放緩。中原(工商舖)數據顯示，今年4月工商舖買賣市場共錄得約333宗成交，按月跌約11.4%，當中寫字樓成交宗數跌幅更達三成。該行預期，市場對前景不安情緒轉趨濃厚，投資者及企業將保持審慎，預料5月工商舖買賣交投會持續在低位徘徊。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，4月份工商舖市場錄得約333宗成交，按月下跌約11.4%，按年則增約9.9%；成交金額錄得約99.42億元，按月增加約107.9%，按年則上升約78.3%。在工商舖3大範疇中，寫字樓4月份錄得約58宗買賣成交，按月顯著減少約32.6%，按年則上升約41.5%；成交金額錄得約74.93億元，按月大幅上升約3.5倍，按年則增約4倍，成交金額顯著上升，主因是月內出現一宗寫字樓相關成交有關。該成交為港交所斥資約63億元，向置地公司購入中環交易廣場共9層樓面及部分舖位作永久總部，涉及面積合共約14.7萬方呎，折合呎價約4.28萬元。