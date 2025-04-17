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2025-04-17 17:20:00

關稅戰影響未現 二手交投已放緩 料樓價跌勢持續 中原：CCL結束3周連升回軟｜樓市走勢

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關稅戰及股市波動的影響未顯現，二手樓市交投已放緩，中原地產最新CCL結束3周連升回軟。(資料圖片)

關稅戰及股市波動的影響未顯現，二手樓市交投已放緩，中原地產最新CCL結束3周連升回軟。(資料圖片)

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二手樓市早前靠穩後回軟。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報136.35點，按周跌0.40%，是326日將軍澳GRAND SEASONS次輪銷售168伙，以及329日大埔上然第2期首輪價單銷售128伙當周市況。聯儲局連續兩次暫停減息，新盤銷售開始減慢，個別項目銷情未如理想，樓市氣氛降溫，短期二手樓價受壓下調，CCL結束3周連升回軟。

財案放寬印花稅後4周，CCL三升一跌，樓價升幅收窄至1.08%。她指出，今周指數尚未反映美國實施對等關稅政策及股市波動的影響，買家態度轉趨觀望謹慎，二手交投放緩，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。第二季CCL目標下試133點，只要再跌3.35點或2.46%便達到。

四區樓價本周呈三跌一升局面，僅得新界西按周增0.81%，連升5周共3.54%。(中原提供)

四區樓價本周呈三跌一升局面，僅得新界西按周增0.81%，連升5周共3.54%。(中原提供)

楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在20168月底水平徘徊。今年樓價暫時累跌0.94%，指數較20249月首次減息前135.86點低位升0.36%，較20218191.34點歷史高位跌28.74%，並較20243月撤辣前的低位143.02點跌4.66%415日西沙SIERRA SEA公布首批價單158伙，41821日復活節長假，對本地二手樓價的影響將於20255月上旬公布的CCL才開始反映。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass137.33點，按周跌0.43%CCL(中小型單位)136.26點，按周跌0.35%CCL MassCCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.67%0.50%，指數處於20168月底及9月中水平。CCL(大型單位)則報136.83點，按周跌0.65%，指數在20168月底水平徘徊。

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四區樓價三跌 僅新界西錄升幅

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass135.50點，按周跌1.02%，連跌2周共2.31%；九龍CCL_Mass134.16點，按周跌1.00%，終止3周連升。新界東CCL_Mass149.73點，按周跌0.10%，連跌2周共1.27%。新界西CCL_Mass則報126.79點，按周升0.81%，連升5周共3.54%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於20165月底、9月中、10月底及11月中水平。

若以今年八大樓價指數計，CCL累跌0.94%CCL Mass0.58%CCL(中小型單位)0.54%CCL(大型單位)2.85%，港島跌2.22%，九龍升0.26%，新界東升0.91%，新界西跌1.22%

今日(2025417)公布的指數，根據202547日至413日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中有七成半的交易是在2025324日至330日簽臨時買賣合約，是326日房委會「白表居屋第二市場計劃 2024」截止申請，將軍澳GRAND SEASONS次輪銷售168伙，329日大埔上然第2期首輪價單銷售128伙當周的市況。

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