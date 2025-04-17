關稅戰影響未現 二手交投已放緩 料樓價跌勢持續 中原：CCL結束3周連升回軟｜樓市走勢

關稅戰及股市波動的影響未顯現，二手樓市交投已放緩，中原地產最新CCL結束3周連升回軟。(資料圖片)

財案放寬印花稅後4周，CCL三升一跌，樓價升幅收窄至1.08%。她指出，今周指數尚未反映美國實施對等關稅政策及股市波動的影響，買家態度轉趨觀望謹慎，二手交投放緩，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。第二季CCL目標下試133點，只要再跌3.35點或2.46%便達到。

二手樓市早前靠穩後回軟。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報136.35點，按周跌0.40%，是3月26日將軍澳GRAND SEASONS次輪銷售168伙，以及3月29日大埔上然第2期首輪價單銷售128伙當周市況。聯儲局連續兩次暫停減息，新盤銷售開始減慢，個別項目銷情未如理想，樓市氣氛降溫，短期二手樓價受壓下調，CCL結束3周連升回軟。

四區樓價本周呈三跌一升局面，僅得新界西按周增0.81%，連升5周共3.54%。(中原提供)

楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。今年樓價暫時累跌0.94%，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.36%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%，並較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.66%。4月15日西沙SIERRA SEA公布首批價單158伙，4月18至21日復活節長假，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公布的CCL才開始反映。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.33點，按周跌0.43%。CCL(中小型單位)報136.26點，按周跌0.35%；CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌2周，分別累跌0.67%及0.50%，指數處於2016年8月底及9月中水平。CCL(大型單位)則報136.83點，按周跌0.65%，指數在2016年8月底水平徘徊。