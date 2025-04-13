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地產
2025-04-13 18:19:51

關稅戰影響氣氛 買家趁機壓價 中原十大屋苑周末錄6宗 續低位徘徊｜樓市數據

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「關稅戰」影響樓市買賣氣氛，中原十大屋苑本周末錄6宗成交，繼續於低位徘徊。(資料圖片)

「關稅戰」影響樓市買賣氣氛，中原十大屋苑本周末錄6宗成交，繼續於低位徘徊。(資料圖片)

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二手樓交投回暖，惟近期「關稅戰」影響，各區指標屋苑成交量仍處於低位。中原地產十大屋苑本周末錄得6宗買賣成交，與上周一樣，繼續於近10周低位徘徊，零成交屋苑輕微收窄至5個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，關稅戰下，買家感後市發展未明，普遍先抱觀望態度，即使買家睇樓後，對入市與否仍十分審慎，亦普遍預期業主可擴大減幅35%，趁機壓價，惟買賣雙方有一定的造價差距，議價需時，影響二手交投放慢。

太古城周末連錄兩宗 交投造好

港島區龍頭屋苑太古城，中原地產太古城東山閣副區域營業董事趙鴻運表示，屋苑本周末交投造好，連錄2宗成交，平均實用呎價14,007元。該行最新促成高安閣高層C室，單位建築面積800方呎，實用面積701方呎，屬三房間隔，擁正南內園景致，原先開價1,100萬元，議價後以980萬元沽出，折合實用呎價13,980元。原業主於20134月以910萬元入市物業，現轉手帳面獲利70萬元離場。

鄰區十大屋苑之一的海怡半島，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，屋苑本周末錄得1宗成交，單位為15座高層C室，建築面積784方呎，實用面積625方呎，屬套三房間隔，座向東北方，望廣場景，最新於市場以790萬元易手，折合實用呎價12,640元。據了解，原業主於20019月以275萬元買入單位，持貨近24年，現帳面大賺515萬元，升值逾1.8倍。

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港島區龍頭藍籌屋苑太古城，本周末交投造好，連錄兩宗成交，平均呎價報1.4萬元。

港島區龍頭藍籌屋苑太古城，本周末交投造好，連錄兩宗成交，平均呎價報1.4萬元。

麗港城本月暫錄8 呎價1.06

九龍區方面，中原地產麗港城首席分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末錄得1宗成交，由分行促成的23座中層C室成交，實用面積522方呎，採兩房一廁間隔，座向西方，可享海景。單位原先叫價680萬元，現減至622萬元易手，折合實用呎價11,916元。原業主於201012月以442萬元購入，現轉手帳面獲利180萬元，15年間升值41%。此外，麗港城本月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價10,688元。

市區十大屋苑之一麗港城本月至今暫錄8宗買賣成交，平均呎價1.06萬元。

市區十大屋苑之一麗港城本月至今暫錄8宗買賣成交，平均呎價1.06萬元。

嘉湖山莊本周末「捧蛋」

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，受中美關稅戰影響，股票市場十分波動，令買家及投資者的入市信心亦有所動搖，觀望氣氛轉濃，影響成交步伐。嘉湖山莊本周末未錄得買賣交投，全月成交量暫維持10宗，平均實用呎價報8,449元。

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