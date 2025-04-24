關稅戰打擊二手！利嘉閣50指標屋苑買賣見10周新低 「捧蛋」屋苑佔逾四成｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上周關稅戰打得正熱，買家入市顯得審慎，加上適逢復活節，不少市民暫時鳴金收兵，甚至趁學校放假，自製更長假期提早出發與子女一同外遊放鬆心情，導致買賣交投進一步萎縮。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(14至20日)共錄65宗買賣，較前周(7至13日)的83宗減少22%，創十周新低。 上周有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加40%，當中九龍區及新界區分別佔9個及8個屋苑，港島區則佔4個。

港島九龍交投齊挫 新界逆市增 27% 按地區劃分，上周港島及九龍兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，新界區則按周增加，其中九龍區21個指標屋苑上周共錄25宗交投，較前周的46宗減少46%，當中維景灣畔交投量由前周的5宗，大減80%至上周只有1宗；美孚新邨期內錄得5宗買賣，較前周的11宗減少55%；海逸豪園及宇晴軒各自僅錄1宗成交，分別按周減少50%。 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的11宗減少36%，其中龍頭屋苑太古城錄得4宗成交，較前周的6宗減少33%；南豐新邨、鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。 至於新界區21個指標屋苑上周共錄33宗買賣，較前周的26宗增加27%，其中灝景灣交投量由前周的1宗，急增3倍至上周的4宗；大興花園錄得2宗交投，按周增幅達1倍；沙田第一城及嘉湖山莊分別錄得5宗及8宗成交，各自按周增加67%及60%。