關稅戰料添減息空間 SIERRA SEA 上載樓書 開價在即

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」昨上載售樓說明書，4座住宅大樓採梯級式排列，提供781伙，實用面積301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地副董事總經理雷霆指，項目推盤迫在眉睫，會盡快開價，在關稅戰下料為美國聯儲局提供更大的減息空間，對樓市有利。
雷霆認為，關稅戰對市場帶來衝擊，但相信氣氛很快會緩和，樂觀而言聯儲局為加快提振經濟，會有更大減息空間，可能「嚟得更加快，更加頻密」，為樓市帶來利好因素。
首用可持續跨代設計
新地代理執行董事陳漢麟稱，項目率先開放兩個示範單位予傳媒參觀，其中Aqua Avenue第1座10樓J室為無改動示範單位，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積453方呎，採可持續跨代設計，配有浴室扶手、廚房升降拉籃、加強防滑地磚等，屬於集團首個樓盤採用此設計。另為Aqua Avenue第3座10樓H室，為連家具無改動示範單位，三房(開放式廚房)間隔，實用面積523方呎。
兩房佔全盤逾半
據樓書顯示，「SIERRA SEA」由4座樓高14層至31層住宅大樓組成，標準單位涉734伙，涵蓋8種戶型，當中兩房設422伙，三房共202伙，一房涉110伙，另設47伙特色單位。全盤面積最細為Aqua Avenue第5座地下1樓G室一房，實用面積279方呎，連227方呎花園。今期不設住宅停車位，預計今年12月1日落成。
瑜一．天海單日沽5伙
華懋集團及港鐵(066)合作的何文田新盤「瑜一．天海」昨錄5宗成交，包括招標售出2伙三房及3伙一房，套現逾8,265萬元，當中成交呎價最高達36,250元；而項目可售一房單位已沽清。