關稅戰料添減息空間 SIERRA SEA 上載樓書 開價在即

焦點全新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」昨上載售樓說明書，4座住宅大樓採梯級式排列，提供781伙，實用面積301至1,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。新地副董事總經理雷霆指，項目推盤迫在眉睫，會盡快開價，在關稅戰下料為美國聯儲局提供更大的減息空間，對樓市有利。

雷霆認為，關稅戰對市場帶來衝擊，但相信氣氛很快會緩和，樂觀而言聯儲局為加快提振經濟，會有更大減息空間，可能「嚟得更加快，更加頻密」，為樓市帶來利好因素。