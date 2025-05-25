關稅戰陰霾籠罩 寫字樓租賃連升3個月後回吐 宗數及租用樓面均跌｜商廈市況

4月份整體商廈市場受到關稅戰陰霾籠罩，租賃成交宗數連升3個月後出現回吐，交投量重回接近2月份宗數水平，市場重拾觀望態度。據中原(工商舖)統計，4月份商廈錄得466宗租賃成交，涉及樓面面積約110.9萬方呎，較3月的558宗及約188.6萬方呎，分別回落約16.49%及41.22%，按年則微跌約6.24%及13.57%，惟港島及九龍核心區空置率持續獲改善，更多交吉樓面獲市場消化。該行預期，隨著中美達成90天關稅互降協議，市場氣氛有望逐漸回暖，進一步惠及整體商廈租賃市場，相信5月份寫字樓租賃交投將重回升勢。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，4月份商廈市場錄得約466宗租賃成交，按月回落約16.49%，按年微跌約6.24%；涉及租用面積約1,109萬方呎，較上月減少約41.22%，較2024年4月則回落約13.57%。月內矚目商廈租賃成交為香港賽馬會租用希慎旗下銅鑼灣利園共3層樓面，包括希慎道33號利園1期25及26樓全層，以及恩平道2至38號利園2期31樓全層，租用面積共約47,824方呎。消息指，馬會以呎租約58元承租，推算每月租金合計約277萬元，租期為兩年。據悉，馬會有意為跑馬地馬會行政大樓進行內部裝修，故需承租上述商業樓面作臨時的日常營運。

港島九龍空置率續回落

甲廈空置率方面，4月份九龍區整體空置率按月錄得顯著改善，全月整體空置率錄得15.17%，按月下降0.49個百分點，雖仍較去年同期增加1.33個百分點，但增幅已進一步收窄。尖沙咀最新錄得空置率7.86%，按月下降0.18個百分點，按年大幅下降1.35個百分點。此外，觀塘區空置率按月亦有明顯改善，錄得23.58%，按月減少0.84個百分點，惟按年仍有1.33個百分點增幅。

至於港島區整體空置率錄得13.65%，按月下降0.21個百分點，核心區商廈空置率則個別發展，中環錄得14.25%，按月下調0.36個百分點，其中金鐘區空置率錄得8.81%，按月微升0.27個百分點，按年減少0.38個百分點；而銅鑼灣區錄得7.56%，按月上升0.73個百分點，按年則大幅減少1.81個百分點。