防蚊網DIY｜天氣熱多蚊？教你簡單砌底框！好裝修

夏天天氣悶熱，係蚊蟲最活躍嘅時候，相信唔少人屋企最近都有「蚊滋老是常出現」嘅情況。今次就等裝修佬教大家點樣用8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器，以後都可以唔洗再被蚊咬到又痕又腫！

大家在製作防蚊神器前，可以先到淘寶購買磁鐵防蚊紗窗，到貨後將會收到以下四樣物品：

第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第三步：最後將磁力條量度有缺口的那一面，將多餘的磁力條剪走後，便可以撕下貼紙貼上窗框，這時紗窗底框會形成一個長方形

防蚊網底框小竅門：

黏貼前需抺乾淨窗框表面