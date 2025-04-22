熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-22 17:25:00

防蚊網DIY｜天氣熱多蚊？教你簡單砌底框！好裝修

分享：
好裝修｜天氣悶熱好多蚊？教你簡單DIY防蚊網！

好裝修｜天氣悶熱好多蚊？教你簡單DIY防蚊網！

adblk5

夏天天氣悶熱，係蚊蟲最活躍嘅時候，相信唔少人屋企最近都有「蚊滋老是常出現」嘅情況。今次就等裝修佬教大家點樣用8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器，以後都可以唔洗再被蚊咬到又痕又腫！

15個天然驅蚊小貼士丨注意個人衛生 15個天然驅蚊小貼士丨適當的衣服的穿搭法 15個天然驅蚊小貼士丨減少使用化妝品和香水 15個天然驅蚊小貼士丨善用天然的驅蚊產品 15個天然驅蚊小貼士丨擺放防蚊植物 15個天然驅蚊小貼士丨善用曬乾的柚子皮/橙皮/檸檬皮 15個天然驅蚊小貼士丨燃點咖啡渣 / 茶葉渣 15個天然驅蚊小貼士丨燃燒艾草驅蚊 15個天然驅蚊小貼士丨自製中藥驅蚊包 15個天然驅蚊小貼士丨橘紅色的光線和環境 15個天然驅蚊小貼士丨善用風扇及冷氣 15個天然驅蚊小貼士丨安全使用植物精油 15個天然驅蚊小貼士丨使用蚊帳 15個天然驅蚊小貼士丨自製糖水捕蚊瓶 15個天然驅蚊小貼士丨利用肥皂 / 洗衣粉減少蚊患

防蚊網材料

大家在製作防蚊神器前，可以先到淘寶購買磁鐵防蚊紗窗，到貨後將會收到以下四樣物品：

1. 12條磁力條

2. 紗窗四個角位的角扣配件

3. 紗窗定位器

4. 紗網

如何製作防蚊神器底框

adblk6
第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）

第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第三步：最後將磁力條量度有缺口的那一面，將多餘的磁力條剪走後，便可以撕下貼紙貼上窗框，這時紗窗底框會形成一個長方形

防蚊網底框小竅門：

黏貼前需抺乾淨窗框表面

如何製作防蚊神器面框

第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）

第一步：將剩餘的磁力條和磁鐵分開，再將磁力條剪裁為合適長度後，貼在四邊底框上

第二步：貼在底框後再將磁力條放上去

面框小竅門：

每邊留下約3mm空間

如何製作蚊紗

第一步：先將蚊網舖在蚊框上，再用定位器固定蚊網位置

第二步：定位後再將蚊網框邊量度好長度後，再逐一代替並更換第一步的定位器

第三步：之後再連住磁條把蚊網外框拿起來，並裁走外框多餘蚊紗

最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！

如何製作蚊紗 最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！

本文章內容及圖片均由本專欄作者裝修佬提供。

裝修佬網站於 2015 11 月上線， 致力為傳統裝修業界帶來變革，引領行業發展，令香港沒有麻煩/爛尾的裝修！根據第三方平台數據統計，裝修佬網站自上線到目前一直為全港人流量第一的裝修平台。裝修專欄每週為你提供最新裝修資訊，涵蓋裝修新聞、趣事，DIY 技巧，工具及家品推介等內容；裝修電視提供多元化裝修/家居影片及媒體資訊，每週為您放送實用資訊。

裝修佬 Facebook

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad