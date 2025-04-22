防蚊網DIY｜天氣熱多蚊？教你簡單砌底框！好裝修

夏天天氣悶熱，係蚊蟲最活躍嘅時候，相信唔少人屋企最近都有「蚊滋老是常出現」嘅情況。今次就等裝修佬教大家點樣用8分鐘自製超簡單、低成本防蚊神器，以後都可以唔洗再被蚊咬到又痕又腫！
防蚊網材料
大家在製作防蚊神器前，可以先到淘寶購買磁鐵防蚊紗窗，到貨後將會收到以下四樣物品：
1. 12條磁力條
2. 紗窗四個角位的角扣配件
3. 紗窗定位器
4. 紗網
如何製作防蚊神器底框
第一步：先將磁力條攝入角扣的隱藏頂坑位（長度視乎窗戶大小）
第二步：再將兩條磁力條攝入角扣的另外兩個隱藏坑位，底框將會形式一個門的形狀，這時便可以撕掉3條磁力條背後的膠貼，並貼上窗框（如過長的話可以用剪刀剪走）
第三步：最後將磁力條量度有缺口的那一面，將多餘的磁力條剪走後，便可以撕下貼紙貼上窗框，這時紗窗底框會形成一個長方形
防蚊網底框小竅門：
黏貼前需抺乾淨窗框表面
如何製作防蚊神器面框
第一步：將剩餘的磁力條和磁鐵分開，再將磁力條剪裁為合適長度後，貼在四邊底框上
第二步：貼在底框後再將磁力條放上去
面框小竅門：
每邊留下約3mm空間
如何製作蚊紗
第一步：先將蚊網舖在蚊框上，再用定位器固定蚊網位置
第二步：定位後再將蚊網框邊量度好長度後，再逐一代替並更換第一步的定位器
第三步：之後再連住磁條把蚊網外框拿起來，並裁走外框多餘蚊紗
最後步驟：將外框的兩邊角位都安裝好角扣後，並再次放上面框上，這樣便大功告成了！
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